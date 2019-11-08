Kurultaya geri sayım

37. Olağan Kurultay sürecinde ilk yarış Türkiye genelinde CHP’nin örgütlü bulunduğu bütün mahallelerde yaşanacak. Bugünden itibaren 1 Aralık tarihine kadar ilçe başkanlarını belirleyecek mahalle delegeleri seçilecek. CHP Genel Merkezi, başlayan kurultay süreci ile ilgili genelge yayınladı. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın imzasıyla yayınlanan genelgede, delege seçimlerinin tüzük, yönetmelik ve Merkez Yönetim Kurulu’nun genelgeleri çerçevesinde yapılması istenerek, “Delege seçimlerinin tamamı aynı gün ve aynı yerde yapılmayacak; her muhtarlık bölgesinde uygun olan yerler ve denetime uygun tarihlerde yapılacaktır. Üye bulunan muhtarlık bölgelerinde mutlaka sandık konulacak; seçim yapılıp sonuç tutanağı düzenlenecektir” denildi.

SALICI’DAN KURULTAY UYARISI

Salıcı, başlayan kurultay süreci ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Mahalleye sandık koyarak kendi üyesinin iradesini ilçe seçimlerine, oradan da il ve kurultaya yansıtan ve bunu geleneksel olarak yapan tek parti CHP’dir. Örgütlerimize, mahalle kongreleri ile ilgili genelgeler gönderildi. Açık, şeffaf bir süreç yürüyecek. Üyelerimiz gelip oy kullanacak ve huzur içinde katılımcı demokrasinin bir örneğini vereceğiz. Bu süreçte tabii ki yarış olacak ama biz yarışan tarafların tamamının CHP’li olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz. Kurultay sürecimizi CHP’nin iktidara hazırlık süreci olarak görüyoruz. Kadrolar tazelenecek. Kazanmış olduğumuz bir yerel seçim var. Parti kadrolarından, yerelde görev alacak arkadaşlar olacak, yine parti kadrolarından aday adayı olanlar oldu. Dolayısıyla bu arkadaşların pozisyon değişikliğinden kaynaklanan hem yenilenme, hem de tazelenme süreci olacak. Bu sürecin sonunda CHP’nin çok daha güçlü ve dinamik kadrolarıyla iktidar yürüyüşüne devam edeceğiz.”

‘KAVGA EDER GİDER’

CHP’de bugün başlayacak yarış nisan ayında yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay’a kadar sürecek. 1 Aralık’a kadar sürecek mahalle delege seçimlerinin ardından 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri yapılacak. Genel Merkez, daha önceki yıllarda yaşanan kavgalı kongre görüntülerinin sona ermesi için ilçe ve il kongrelerinde uzlaşı ile aday çıkartılmasını önerdi. Kılıçdaroğlu ise tavrını “Kavga eden partiden gider” diyerek gösterdi.

KILIÇDAROĞLU TEK ADAY

37. Kurultay’da Genel Başkan ve Parti Meclisi seçimi yapılacak. Partide blok liste uygulanması teklifleri gelse de genel eğilimin çarşaf listeden yana olduğu biliniyor. Geçen yıl yapılan tüzük değişikliği ile seçimli kurultaylarda genel başkan adayı olabilmek için gerekli imza sayısı toplam delegenin yüzde 10’undan yüzde 5’ine düşürülmüştü. Artık 127 delege yerine 64 delegenin imzası gerekiyor. Bu düzenleme Kılıçdaroğlu ile yarışmak isteyen partililerin aday olabilme şansını arttırdı. Ancak 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı başarının ardından Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. Bu arada daha önceki seçimlerde de Kılıçdaroğlu’nun rakibi olan Muharrem İnce’nin yeniden adaylık için nabız yokladığı da kulislerde konuşuluyor.

ORGAN BAĞIŞINA DÖVİZLİ DESTEK



CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı. Kaya, “Bugün ülkemizde binlerce insanımız organ nakli bekliyor. Fakat organ bağışı yaygın olmadığı için bulamıyor. Bunu değiştirebiliriz. Ben buradan tüm organlarımı bağışladığımı açıklıyorum ve tüm milletvekili arkadaşlarımızı ve milletimizi hayat kurtarmaya, organlarını bağışlayama davet ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından CHP’li milletvekilleri Genel Kurul’da ‘Bir Bağış Bir Hayat’ yazılı dövizleri gösterdi. Mert Gökhan KOÇ/ANKARA