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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
Gamze KOLCU/ANKARA
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kemal Bey’in açıklaması muteberdir

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Kemal Bey’in açıklaması muteberdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçime tartışmalarına yönelik, “Parlamenter sisteme destek yükseldi” dedi.

‘Millet İttifakı’na yönelik ‘dağılıyor’ iddialarını da yanıtlayan Akşener, CHP’nin Meclis’te temsilcisi bulunan dört muhalefet partisinin desteğiyle hazırladığı alternatif yargı paketi için de ilk kez konuştu. Akşener, “Arkadaşlarımız üzerinde çalıştı. CHP’nin getirdiği temel kriterleri ortaya koyan konuyla ilgili Meclis grubunu da bilgilendirdikten sonra görüşlerimiz iletilecek” dedi. Meclis’te bir grup gazeteciyle yaptığı sohbetinde Akşener şunları söyledi:

FARKLI GÖRÜŞ OLABİLİR

(Millet İttifakı’nın geleceği) Kemal Bey’in açıklaması bizim için muteberdir. Siyasi partilerde elbette demokrasi uygulamaya kalkıştığınız zaman farklı görüşler olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bir genel başkandır, onun yaptığı açıklama var. O beyan esastır. Arkadaşlarımız, CHP’deki arkadaşlar, farklı görüş beyan edebilir ama parti içindeki kurulları, genel başkanları seçim belirler. Genel başkanlık da seçilerek gelen bir makam. Benim için de geçerli bu. Bizim partimizde ‘Otur otur, kalk kalk’ yok. Demokrasi uygulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle bırakılan parlamenter sisteme destek yükseldi. Çünkü yeni sistemin yürümediğini vatandaş gördü. Milletvekili kendisini güçlü hissederdi. Şimdi en çok AK Partili milletvekilleri yakınıyor.”

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