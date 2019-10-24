Kemal Bey’in açıklaması muteberdir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçime tartışmalarına yönelik, “Parlamenter sisteme destek yükseldi” dedi.
‘Millet İttifakı’na yönelik ‘dağılıyor’ iddialarını da yanıtlayan Akşener, CHP’nin Meclis’te temsilcisi bulunan dört muhalefet partisinin desteğiyle hazırladığı alternatif yargı paketi için de ilk kez konuştu. Akşener, “Arkadaşlarımız üzerinde çalıştı. CHP’nin getirdiği temel kriterleri ortaya koyan konuyla ilgili Meclis grubunu da bilgilendirdikten sonra görüşlerimiz iletilecek” dedi. Meclis’te bir grup gazeteciyle yaptığı sohbetinde Akşener şunları söyledi:
FARKLI GÖRÜŞ OLABİLİR
(Millet İttifakı’nın geleceği) Kemal Bey’in açıklaması bizim için muteberdir. Siyasi partilerde elbette demokrasi uygulamaya kalkıştığınız zaman farklı görüşler olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bir genel başkandır, onun yaptığı açıklama var. O beyan esastır. Arkadaşlarımız, CHP’deki arkadaşlar, farklı görüş beyan edebilir ama parti içindeki kurulları, genel başkanları seçim belirler. Genel başkanlık da seçilerek gelen bir makam. Benim için de geçerli bu. Bizim partimizde ‘Otur otur, kalk kalk’ yok. Demokrasi uygulanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle bırakılan parlamenter sisteme destek yükseldi. Çünkü yeni sistemin yürümediğini vatandaş gördü. Milletvekili kendisini güçlü hissederdi. Şimdi en çok AK Partili milletvekilleri yakınıyor.”
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