Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Bürüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı.
Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda NATO operasyonlarını ve görevlerinin yanında, Suriyenin kuzeyindeki durumu da görüşeceklerini açıkladı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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