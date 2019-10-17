‘Harekat planladığından daha iyi devam ediyor’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 23. Uluslararası İş Forumuna (IBF) katılan Kurtulmuş, devam eden Barış Pınarı Harekatı ve Srebrenitsalı annelerin Diyarbakırlı annelere destek vermesini değerlendirdi.

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, "Bir günde gelişen bir gelişme değildi. Uzun süredir devam eden, bir taraftan buradan terör örgütlerinin çıkarılmasıyla ilgili müzakereler, diğer taraftan askeri olarak yapılan stratejiler ve eş zamanlı olarak sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda başlatılan bir harekat." diye konuştu.

Türkiye'nin müttefikleriyle bölgedeki terör örgütünü çıkarmayı arzuladığını aktaran Kurtulmuş, "Türkiye kendi görüşünü anlatarak ve ilgili tarafları bilgilendirerek harekatı gerçekleştirdi. Harekat planladığından daha iyi bir şekilde devam ediyor. İlk hedeflere çok kısa bir süre içerisinde ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, bölgenin PYD, PKK ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerinden temizlemek için büyük bir kararlılıkla harekatı sürdürdüğünü söyleyerek, "Birileri bunu yanlış anlıyor. Kendileri asırlardır dünyanın birçok yerini işgal ettikleri için Türkiye'yi de işgalci bir güç gibi göstermeye çalışanlar var. Türkiye, işgalci değildir. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi, kimsenin bir damla petrolünde de gözümüz yoktur." dedi.

Türkiye'nin harekatla dört temel hedefinin olduğunun altını çizen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birincisi, Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometrelik bir sınırı var. Fırat'ın doğusunda ise 444 kilometrelik bir sınır boyumuz var. Terör örgütlerinin tamamından burasının temizlenmesi. Orada konuşlanan bir tek terörist istemiyoruz. İkincisi, bunlar arkalarına aldıkları emperyalist güçlerle burada bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Amacımız, bu terör koridorunu kırarak arkasından oluşabilecek terör devletine mani olmaktır. Üçüncüsü, bu coğrafyada emperyalist güçler Irak'ın işgalinden bu yana burayı bölmek ve parçalamak ve siyasi sınırları değiştirmek istiyorlar. Türkiye ise bu bölgeyi terörden temizleyerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor. Dördüncüsü ise orada Türk kuvvetleri hakimiyeti elde ettikten sonra o coğrafyada 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak ve burada 2 milyona yakın Suriyeli kardeşimizi evlerine yerleştirmek."

Kurtulmuş, "birilerinin" harekat sanki Kürtlere karşı yapılıyor gibi algı oluşturmaya çalıştığını aktararak, bunun "kuyruklu bir yalan" olduğunu vurguladı.

"YÜREĞİ YANAN ANNELERİN ORTAK DAYANIŞMASI"

Srebrenitsa ve Foça annelerinin Diyarbakırlı annelere destek amacıyla Türkiye'ye gelmesini de değerlendiren Kurtulmuş, "Anneler yüreği yananlardır. Katliamların, baskıların ve soykırımların maalesef faturasını en çok anneler üzülüyor. Evlat acısı yüreklerinde bir yangın olarak devam ediyor." dedi.

Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımını anma törenlerine birçok kez katıldığını anımsatarak, "Benzer bir şekilde, Diyarbakır annelerinin evlatları okusunlar ya da çalışsınlar diye gönderildikleri şehirlerden maalesef terör örgütü tarafından hayattan koparılarak dağa çıkartıldı. Anneler de 'yeter artık' diyor. Evlatlarımız üzerinden sahte bir krallık kurmanıza izin vermeyeceğiz, diyorlar." diye konuştu.

Srebrenitsa ve Foça annelerinin Diyarbakırlı annelere sahip çıkmasını oldukça anlamlı bulduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bir kadın dayanışması. Yüreği yanan annelerin ortak bir insani dayanışması." değerlendirmesinde bulundu.