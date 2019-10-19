Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "#Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle İzzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
#Aliyaİzzetbegoviç pic.twitter.com/1jGsTFGCVQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2019
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