"DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktası"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin MYK ve MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi:CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin MYK ve MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi:

YÜKSEK KOORDİNASYON

“DEAŞ terör örgütü en çok İslam’a, Müslümanlara, ülkemize zarar veren bir örgüt. Dinimize en büyük zararı vermiş örgütlerden bir tanesi. Bunun liderinin öldürülmüş olması terörle mücadele konusunda bir dönüm noktasıdır. Umarız bütün terör örgütlerine karşı aynı ilkeli yaklaşım devam eder. Bir terör örgütünün liderinin terörle mücadele kapsamında öldürülmesi sözkonusu iken bir başka terör örgütünün sözde liderinin (PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani), ABD’ye davet edilmesi ya da Twitter’da tebrik edilmesi gibi unsurların terörle mücadele konusunda ne kadar büyük çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz. Bu terörle mücadele eylemi gerçekleştirilirken Türkiye, Trump’ın da belirttiği şekilde yüksek koordinasyon içinde olmuştur. ABD unsurları Fırat Kalkanı Harekat bölgemizden uçuş yapmışlardır. Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden uçuş yapacaklarını bildirdikleri andan itibaren TSK, dost unsurlar olarak terörle mücadelelerinde gerekli koordinasyonu ve yardımı kendilerine sağlamıştır.

YPG PROPAGANDA YAPIYORDU

Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez YPG terör örgütü, bu eylemi kendilerinin gerçekleştirdiği gibi bir yaklaşım içine girdi, bu kara propaganda makinesi bir kere daha çalıştı. Barış Pınarı Harekatı başladığında herkes bunun DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratacağını ifade ediyordu. Özellikle DEAŞ mensuplarını serbest bırakan, DEAŞ ile aslında örtülü bir işbirliği içinde olan YPG unsurları bu propagandayı yapıyordu. Kendilerine karşı bir terörle mücadele sözkonusu olursa DEAŞ’ın elinin güçleneceğini ifade ediyorlardı. Ama görüldüğü gibi Barış Pınarı Harekatı’ndan kısa bir süre sonra DEAŞ liderinin bertaraf edilmesi mümkün olmuştur.

NEDEN DAHA ÖNCE OLMADI?

Neden daha öncesinde, Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce PYD-YPG’nin madem bu kadar istihbarata sahiptiler, bunların sözde lideri açıklamalar yaparak istihbaratı kendilerinin verdiği ve bu şahsın bertaraf edilmesinde rol oynadıklarını iddia ediyor, o zaman neden Barış Pınarı Harekatı başlayana kadar böylesi bir operasyon mümkün olmadı? Musul ve Rakka’da görülen Bağdadi’nin İdlib kırsalına nasıl geçtiği soruları askıda durmaya devam etmektedir. Barış Pınarı harekatının DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatmadığı, tam tersine güçlendirdiği görülmektedir.

MÜTTEFİKLERE MESAJ

Türkiye, DEAŞ ile cephede yüz yüze mücadele veren tek NATO ülkesi. YPG, PYD’nin varlığı DEAŞ’ı geriletmek değil, tam tersine DEAŞ’ın zemin bulmasına imkan vermekte. DEAŞ’ı ortadan kaldırmak için PKK, YPG terör örgütlerine güvenmek akıl tutulmasıdır. Türkiye, DEAŞ’a karşı nasıl davranıyorsa PKK, YPG, PYD’ye karşı da aynı davranışı sürdürmektedir. Aynı ilkeli tutumu NATO müttefiklerimizden, dostlarımızdan da beklemekteyiz.”

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

3600 ek gösterge meselesiyle ilgili olarak bu konudaki yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu çalışmalarla da polislerimize, hemşirelerimize, din görevlilerimize ve öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili olarak yapılacak bir düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu birincisi, ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi, ikincisi, personel sistemindeki dengeler gözetilerek bunun yapılması. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Cumhurbaşkanımız açık bir şekilde ifade etmiştir. Pozitif yaklaşımımız aynen sürmektedir.