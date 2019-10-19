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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
AA
19.10.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de okul açılışı gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de okul açılışı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, hayırsever Osman Ulubaş'ın yaptırdığı okulların bir yenisini daha bugün açtıklarını söyledi. Ulubaş'ın yeni okul arsaları istediğini belirten Erdoğan, bunlardan birinin de hava lisesi olmasını istediğini ifade etti. Erdoğan, Kayseri'de büyük bir millet bahçesi inşasının söz konusu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma Bakanı'mız da burada zaten. 25 bin metrekarelik bir alanda, böyle bir havacılık lisesinin yapılmasıyla da... Kayseri'nin havacılıkta yıllara sari bir özelliği var. Şimdi buradan tabii Hava Kuvvetlerine öğrenciler yetişmesi, hele hele Milli Savunma Üniversitesinin kuruluşundan bu yana buradan bir havacılık altyapısının oluşması büyük önem arz edecektir. Fakat Osman Bey'in hakikaten bundan önceki okulunun da açılışını yapmıştık. Şu anda bu okulun da dıştan görünüşüne baktığımız zaman gayet güzel bir fiziki mekan olduğu ortada. Ben, şahsım, milletim adına Osman Bey'e ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabii latife yapıyorlar, bu okulların yapılmasıyla 'Çocuklara biraz miras az kalacak' filan diyorlar. Halbuki veren el, alan elden hayırlıdır. Verdikçe de geliyor. Osman Bey bunun tadını aldığı için de rahatlıkla bu işleri yapıyor. Onun için de inşallah bu atılan adımlarla ebedi aleme yatırım yapılıyor, bu çok çok önemli. Zira Hazreti Ali efendimiz ne buyuruyor, 'Bana bir harf öğretenin kulu olurum' diyor. Bu nerede öğretilecek, işte buralarda. Hele hele öğretmenlerimiz de burada hassas olurlarsa, istikamet üzere olurlarsa buralardan geleceğe yönelik dindar bir nesil yetiştiği zaman bu da bizim için bir iftihar vesilesi olur. Bunun için ben tekrar Osman Bey'e, sevgili refikalarına ve tüm ailelerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

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