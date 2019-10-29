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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’li belediyeler kooperatif kuracak

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CHP’li belediyeler kooperatif kuracak

CHP, küçük belediyelerin gelirini artırarak, vatandaşa gelir ve istihdam sağlamak amacıyla “ürün alım-satım birliği” projesi hazırlıyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, proje için belediyelerin kooperatifler kuracağını ve küçük belediyelerin bölgesindeki stratejik ürünlerin büyükşehirlere kurulması planlanan halk marketlerde satılacağını anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun’un başkanlığında çalışan CHP Yerel Yönetimler Birimi, kaynak sıkıntısı çeken küçük belediyelere ve bu belediye sınırı içinde yaşayan vatandaşlara gelir yaratmak için yeni projeler hazırlıyor. Masada olan projelerden biri de CHP’li belediyeler arasında oluşturulması planlanan “ürün alım-satım birliği” projesi. Kaynak sağlamak için, yerelde üretim yapan küçük belediyelerin, CHP’li büyük kent belediyelere ürün satacak bir ağın kurulması planlandı. Böylelikle hem küçük belediyelerin kalkınmasına destek olunabilecek, hem de belediyeler arasında oluşacak sinerji ve işbirliği geliştirilecek.

HALK MARKETLERİ AÇILACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, projeyi anlatırken, “Her belediyemizin stratejik ürünleri var. Belediyelerimiz bu ürünleri alarak vatandaşı da teşvik ediyor. Veya büyükşehir belediyelerine bağlı bulunan Halk Ekmek fabrikaları kullanacağı buğdayı veya marketlerinde satılacak ürünleri bu ürünleri üreten CHP’li belediyelerden alabilir. Bu ürünlerin kooperatif üzerinden büyükşehirlere satışı sağlanacak. Önce yerel kooperatifler kurulacak ardından bir çatı kooperatif oluşturmayı amaçlıyoruz. Büyükşehir belediyeleri de halk marketleri açacak. Böylece hem istihdam yaratılacak, hem kırsal kalkınma adına olumlu bir çalışma olacak. Vatandaş da en ucuz ve kaliteli ürüne ulaşacak” ifadesini kullandı.

YENİ PROJELER MASADA

CHP ayrıca küçük belediyelere proje üreterek bu projelere kaynak yaratmak için de ‘Proje Çalıştayları’ başlattı. İlk olarak 16 küçük belediye için proje toplantısı yapıldı. Bu belediyeler için yıl sonuna kadar yeni projeler hazırlanarak uygun fon alternatifleri ele alınacak. Çalıştayın önümüzdeki günlerde bölge toplantıları
şeklinde farklı illerde yapılarak belediye başkanları ile bir araya gelineceği öğrenildi.

YEREL YÖNETİM YASASI ELE ALINACAK

CHP’nin 21,22 ve 23 Kasım tarihlerinde İzmir’de yapılacak belediye başkanları kampında da kooperatif çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı öğrenildi. Kampta ayrıca kardeş belediyecilik uygulaması tartışılırken, gündemde bulunan yerel yönetimler yasa önerisi ile ilgili belediye başkanlarının görüşleri alınacak.

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