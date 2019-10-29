CHP’li belediyeler kooperatif kuracak
CHP, küçük belediyelerin gelirini artırarak, vatandaşa gelir ve istihdam sağlamak amacıyla “ürün alım-satım birliği” projesi hazırlıyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, proje için belediyelerin kooperatifler kuracağını ve küçük belediyelerin bölgesindeki stratejik ürünlerin büyükşehirlere kurulması planlanan halk marketlerde satılacağını anlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun’un başkanlığında çalışan CHP Yerel Yönetimler Birimi, kaynak sıkıntısı çeken küçük belediyelere ve bu belediye sınırı içinde yaşayan vatandaşlara gelir yaratmak için yeni projeler hazırlıyor. Masada olan projelerden biri de CHP’li belediyeler arasında oluşturulması planlanan “ürün alım-satım birliği” projesi. Kaynak sağlamak için, yerelde üretim yapan küçük belediyelerin, CHP’li büyük kent belediyelere ürün satacak bir ağın kurulması planlandı. Böylelikle hem küçük belediyelerin kalkınmasına destek olunabilecek, hem de belediyeler arasında oluşacak sinerji ve işbirliği geliştirilecek.
HALK MARKETLERİ AÇILACAK
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, projeyi anlatırken, “Her belediyemizin stratejik ürünleri var. Belediyelerimiz bu ürünleri alarak vatandaşı da teşvik ediyor. Veya büyükşehir belediyelerine bağlı bulunan Halk Ekmek fabrikaları kullanacağı buğdayı veya marketlerinde satılacak ürünleri bu ürünleri üreten CHP’li belediyelerden alabilir. Bu ürünlerin kooperatif üzerinden büyükşehirlere satışı sağlanacak. Önce yerel kooperatifler kurulacak ardından bir çatı kooperatif oluşturmayı amaçlıyoruz. Büyükşehir belediyeleri de halk marketleri açacak. Böylece hem istihdam yaratılacak, hem kırsal kalkınma adına olumlu bir çalışma olacak. Vatandaş da en ucuz ve kaliteli ürüne ulaşacak” ifadesini kullandı.
YENİ PROJELER MASADA
CHP ayrıca küçük belediyelere proje üreterek bu projelere kaynak yaratmak için de ‘Proje Çalıştayları’ başlattı. İlk olarak 16 küçük belediye için proje toplantısı yapıldı. Bu belediyeler için yıl sonuna kadar yeni projeler hazırlanarak uygun fon alternatifleri ele alınacak. Çalıştayın önümüzdeki günlerde bölge toplantıları
şeklinde farklı illerde yapılarak belediye başkanları ile bir araya gelineceği öğrenildi.
YEREL YÖNETİM YASASI ELE ALINACAK
CHP’nin 21,22 ve 23 Kasım tarihlerinde İzmir’de yapılacak belediye başkanları kampında da kooperatif çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı öğrenildi. Kampta ayrıca kardeş belediyecilik uygulaması tartışılırken, gündemde bulunan yerel yönetimler yasa önerisi ile ilgili belediye başkanlarının görüşleri alınacak.
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