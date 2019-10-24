CHP’den Soçi yorumu: Barış için olumlu fırsat
CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’deki zirvesinde varılan mutabakata olumlu yaklaştı.
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Hep Suriye ile diyalog istiyorduk, ‘Adana Mutabakatı ile güvenli bölge oluşturmayı Suriye ile düşünün’ diyorduk, hepsi teyit edildi. Sonuç itibarıyla Suriye ordusu ilk kez Fırat’ın doğusuna geçti ve sınırın güvenliğini Türkiye ile ortak sağlıyorlar. Tel Abyad ve Resulayn bölgesini Türkiye, kalan kısmı Suriye koruyor. Fevkalade olumlu bir gelişme. Keşke bu kararı kendimiz, egemen bir şekilde alabilseydik. Bu bizi üzüyor ama barış sağlandığı için bunları olumlu olarak görmek mümkün. Önemli olan Türkiye, kendisine olan terör tehdidi algısını, sınırın 30 kilometre güneyine itmeyi hedeflemişti ve bu gerçekleşti. Bütün bu gelişmelerin sonucunda barış için önemli bir fırsat yakalandı ve bu fırsatın kaçırılmaması gerekir. Bundan sonrası Suriye yönetiminin PYD ile ilgili kendi içinde sıkıntıları varsa çözmesi gerekir. Bizim için önemli olan sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. Tek eksik olan Şam ile henüz diyalog olmaması.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Barışa hizmet eden her anlaşma, iyi bir anlaşmadır, ama dün attığımız imza neyi gösteriyor? Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye’ye yasak Kamışlı’da bir alan var. Mümbiç ve Tel Rıfat konusunda, YPG ile rejimin yaptığı anlaşmayı, Rusya Türkiye’ye kabul ettiriyor.
TEZKERE ELEŞTİRİSİ
CHP’nin basına kapalı grup toplantısında da Suriye tezkeresi ile ABD ve Rusya’yla mutabakatlar gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP’nin Suriye’de harekâta vize veren tezkereyi desteklemesini eleştirdi.
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