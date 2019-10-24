CHP’den Soçi yorumu: Barış için olumlu fırsat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSiyaset HaberleriCHP’den Soçi yorumu: Barış için olumlu fırsat
GeriSiyaset CHP’den Soçi yorumu: Barış için olumlu fırsat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Siyaset
Rifat BAŞARAN/ANKARA
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

CHP’den Soçi yorumu: Barış için olumlu fırsat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP’den Soçi yorumu: Barış için olumlu fırsat
Türk askeri terörden temizlenen Tel Abyad’da ilçe halkıyla böyle görüntülendi.

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’deki zirvesinde varılan mutabakata olumlu yaklaştı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: Hep Suriye ile diyalog istiyorduk, ‘Adana Mutabakatı ile güvenli bölge oluşturmayı Suriye ile düşünün’ diyorduk, hepsi teyit edildi. Sonuç itibarıyla Suriye ordusu ilk kez Fırat’ın doğusuna geçti ve sınırın güvenliğini Türkiye ile ortak sağlıyorlar. Tel Abyad ve Resulayn bölgesini Türkiye, kalan kısmı Suriye koruyor. Fevkalade olumlu bir gelişme. Keşke bu kararı kendimiz, egemen bir şekilde alabilseydik. Bu bizi üzüyor ama barış sağlandığı için bunları olumlu olarak görmek mümkün. Önemli olan Türkiye, kendisine olan terör tehdidi algısını, sınırın 30 kilometre güneyine itmeyi hedeflemişti ve bu gerçekleşti. Bütün bu gelişmelerin sonucunda barış için önemli bir fırsat yakalandı ve bu fırsatın kaçırılmaması gerekir. Bundan sonrası Suriye yönetiminin PYD ile ilgili kendi içinde sıkıntıları varsa çözmesi gerekir. Bizim için önemli olan sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. Tek eksik olan Şam ile henüz diyalog olmaması.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Barışa hizmet eden her anlaşma, iyi bir anlaşmadır, ama dün attığımız imza neyi gösteriyor? Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye’ye yasak Kamışlı’da bir alan var. Mümbiç ve Tel Rıfat konusunda, YPG ile rejimin yaptığı anlaşmayı, Rusya Türkiye’ye kabul ettiriyor.

TEZKERE ELEŞTİRİSİ

CHP’nin basına kapalı grup toplantısında da Suriye tezkeresi ile ABD ve Rusya’yla mutabakatlar gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP’nin Suriye’de harekâta vize veren tezkereyi desteklemesini eleştirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle