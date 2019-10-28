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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
İrfan ÖZŞEKER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
28.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Şahin de o kadar teröristtir

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi, ne kadar teröristse Ferhat Şahin de o kadar teröristtir. Telefonla konuşmak, onla muhatap olmak; onun teröristliğini, kisvesini üzerinden almaz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca düzenlenen, 'Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, polis merkezi amirliklerinde yapılan yenilikler hakkında bilgi verdi. Soylu, polislerin çalışma saatlerinde ciddi iyileştirme yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Takdir ederseniz ki 15 Temmuz gibi bir garabetten, ihanet furyasından geçtik ve içimizde bunlara tabi olan birçok kişiyi tasfiye ettik. Arkadaşlarımız, ben ilk içişleri bakanı olduğum dönemde 12/12 çalışıyorlardı sonra 12/24'e geçtiğimiz gün, 'rahatladık' diye kendi kendimize söyledik. Şimdi hedefimiz, bütün birimlerde 8/24'ü temin edebilmektir. Bu arkadaşlarımızın da çoluğu çocuğu, ailesi, olaylara bakış şeklinde sağlam ve dingin bir kafaya ihtiyaçları var. Onun için bunu düşünmek bizim temel vazifemizdir" diye konuştu. 

'NE ZAMAN SESİNİZ ÇIKACAK?'

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terör örgütüyle ilgili meselenin Rusya'ya ve ABD'ye masada net şekilde anlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu, terörizme karşı kazanılan büyük başarıdır. Hala birtakım sıkıntı işler söz konusudur. Öldürülen el-Bağdadi, ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir; hiç kimse kusura bakmasın. Telefonla konuşmak, onla muhatap olmak; onun teröristliğini, kisvesini üzerinden almaz. Canidir, katildir ve 'hukuk devleti' denilen devletler, bununla muhatap olamaz, olmamalıdırlar. Bu aklı da biz vermemeliyiz; Amerika'nın, Avrupa'nın hukukçuları vermeliler. Yazıklar olsun Avrupa'ya, bir tek sesi çıkmıyor. Ne zaman sesiniz çıkacak? Neye sesiniz çıkacak? 3- 5 Suriyeli memleketinize geldiği zaman mı sesiniz çıkacak? O zaman mı telaş edeceksiniz? O zaman mı Türkiye'nin kapılarını aşındıracaksınız? Yazıklar olsun sizin terörle mücadele anlayışınıza, sizin hukukun üstünlüğü anlayışınıza. Yıllarca size bırakılan medeniyet değerlerini nasıl heder ettiğinize yazıklar olsun."

"Göçü biz toparladık, DEAŞ'ı biz temizledik şimdi de YPG ve PKK'yı biz temizliyoruz" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Buradan Avrupa'yı uyarıyorum; PKK terör örgütünün mensupları, orada vatandaşlarımıza şiddet uyguluyorlar ve siz de orada seyirci kalıyorsunuz. Şu ana kadar 600'ün üzerinde şiddete dayalı gösteri yaptılar Avrupa'da. Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, temel insan hak ve hürriyetinden bahsedenler, maalesef kendi planları tutmayınca köpeklerini oradaki vatandaşlarımıza saldırtıyor. Bu kadar açık ve nettir, köpektir onlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine karşı gelenler, bu kadar açık ve net. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne saldırı yapanlar, oradaki masum vatandaşlara saldırı yapıp, onların dükkanlarını talan etmeye çalışanlar; bunun sorumluluğu 'Batı medeniyeti' denilen Avrupa'daki ülkelerin ve yönetimlerindir."

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