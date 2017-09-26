Siyahın dekoltesi bile başka

Bunun son örneği, Dolce Gabbana’nın Milano’da önceki gün yapılan 2018 ilkbahar/yaz defilesinde yer aldı. Cıvıl cıvıl, renkli tasarımların yanında bir modelin sergilediği siyah, klasik hatlı dekolte kıyafet, en çok dikkat çeken parçalardan biri oldu.