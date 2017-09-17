Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Siyahi genci öldüren eski polis beraat edince... Halk sokağa indi

    Siyahi genci öldüren eski polis beraat edince... Halk sokağa indi

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 15:12

    ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis'de siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraatine öfkelenen siyahiler gösteriler düzenledi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • ABDde siyahiler sokağa indi
    • ABDde siyahiler sokağa indi
    • ABDde siyahiler sokağa indi
    • ABDde siyahiler sokağa indi

    Kentte 2011 yılında uyuşturucu sattığından şüphelenilen 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'i vurarak öldüren ve birinci derecede cinayetten yargılanan eski polis memuru Jason Stockley için cuma günü beraat kararı verilmesi siyahileri sokağa döktü.

    Dünkü gösteride St. Louis'in konserler ve gece hayatıyla tanınan banliyösü Delmar Loop'da toplanan ve siyahilerin haklarını savunan sloganlar atan göstericiler polisin "dağılın" çağrısına uymadı.

    Bölgeye zırhlı araçlarla özel giysili yüzlerce polisin sevk edilmesi üzerine bir sokağa sığınan göstericiler, camları kırarak polisle çatışmaya girdi.  Polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı, göz yaşartıcı gaz fişeği isabet eden bir kişi ise yaralandı.

    St. Louis'de cuma günü beraat kararı üzerine düzenlenen ve şiddet eylemlerine sahne olan gösteride de en az 30 kişi gözaltına alındı, 11 polis memuru yaralandı.  Öte yandan federal savcılar, cinayet ile ilgili yeni bir vatandaşlık hakkı soruşturması açmayacaklarını açıkladı.  Bu arada İrlandalı U2 adlı rock grubunun dün gece St Louis'de vermeyi planladığı konser gösteri nedeniyle iptal edildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: ABD , siyahiler , missouri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri