Siyah noktalardan kurtulmak için 5 nokta atışı yöntem

Her cilt probleminde olduğu gibi, siyah noktalarda da, asıl olan şey iyi bir cilt temizliğidir. Piyasada cilt temizliği için birçok ürün olsa da, doğal yöntemlerle de cildinizi temizleyebilir ve siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz. Siyah noktalarınızdan kurtulabilmek için uygulayabileceğiniz 5 basit yönteme geçmeden önce; cildiniz için iyi bir temizlik rutini oluşturmanız ve de yüzünüzü sıkça yıkamanız gerektiğini unutmayın.

Buhar Banyosu

Buhar banyosu sadece cildi tazelemekle kalmaz, siyah noktaları ciltten temizlemek için de birebirdir. Bunun için öncellikle bir kâsede su ısıtın. Su ısındıktan sonra, yüzünüzü, yanma riski olmayacak ancak buharla da temas edecek mesafeden buhara tutun. Birkaç dakika bekledikten sonra siyah noktalı bölgeye hafifçe baskı uygulayın. Siyah noktaları sıkarken iz kalmaması için pamuk kullanabilirsiniz. Yüzünüze tuttuğunuz ısı sayesinde gözenekleriniz genişleyecek ve bu da siyah noktaları kolaylıkla çıkarmanızı sağlayacak.

Cilt Temizliği

Siyah nokta ve hatta hiçbir cilt problemiyle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, cilt temizliğinize özen göstermelisiniz. Normal bir su ile yapılan cilt temizliği bile, siyah nokta problemini ciddi biçimde azaltır. Eğer cildiniz hassassa, yüzünüzü yıkarken musluk suyu yerine içme suyu kullanabilirsiniz. Cilt problemlerine neden olan faktörlerin en başında cildi temiz tutmamak geliyor. Bu yüzden doğru ürünler ve su ile cildinizi daima temiz tutmaya özen göstermelisiniz.

Deniz Tuzu

Deniz tuzu sadece beslenmede değil, cilt temizliği için de kullanabileceğimiz bir ürün. Siyah noktalarınızdan kurtulmak için deniz tuzuna biraz su ekleyip bu karışımı avucunuza alarak sorunlu bölgeye uygulayın. 5 dakika bekletin ve ardından cildinize masaj yapın. Deniz tuzunda bulunan mineraller, gözeneklerin içinde biriken kirleri temizleyecek ve cildinizin daha temiz görünmesini sağlayacaktır.

Tarçın

Faydaları saymakla bitmeyen tarçının cildimiz için de pek çok yararı bulunuyor. Özellikle de siyah noktalar! Siyah noktalarınızdan kurtulmak için 2 adet çubuk tarçını toz hale getirin. 1 yemek kaşığı toz tarçına biraz su, birkaç damla da zeytinyağı ekleyin ve macun kıvamına getirin. Karışımı siyah noktalara uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından karışımı masajla bölgeye yeniden yedirin. Son olarak cildinizi soğuk suyla durulayın. Siyah noktalarınızın gözle görülür biçimde azaldığını fark edeceksiniz.

Limon ve Şeker

Limon cilt rengini eşitleme ve asidik özelliğiyle de temizleme özelliğine sahip mucizevi bir meyve. Siyah noktalarınızdan kurtulmak için 1 tatlı kaşığı şeker ile yarım limonu ezerek karıştırın. Siyah noktalı bölgeye karışımı sürerek masaj yapın. Ardından yüzünüzü soğuk su ile durulayın. Şeker sayesinde yüzünüzdeki siyah noktalar temizlenecek, limon ile de cilt tonunuz eşitlenecek. Ancak akneli ve hassas ciltler için bu yöntem, uygulanmamalıdır.

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