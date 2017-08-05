‘Siyah Kuğu’ filmi kadar saçma bir şey görmedim





Bana dünyanın en iyi balerini olmak için ne gibi fedakârlıklar yaptığımı soruyorlar. Bu benim işim değil yaşamım, bir gün her şey bitecek diye çok korkuyorum.” Bu sözler, dünyanın en önemli balerini Svetlana Zakharova’ya ait. Bolşoy’un başbalerini olan, beş yıl Rusya siyasetinde aktif rol oynayan Svetlana, Putin’in baleye ilgisinin ateşini fitilleyen güzel olarak da biliniyor. Kendi sözleriyle kaderini annesi çizdi. Altısında annesinin isteğiyle baleye başladı, 10 yaşında Ukrayna Lutz’daki evinden Kiev’deki yatılı okula yollandı. 1996’da Vaganova Akademisi’nden mezun olur olmaz prestijli Mariinsky Tiyatrosu’na kabul edildi. Bir buçuk yıl içerisinde, henüz 18’indeyken, başbalerinliğe terfi etti. Üç yıl içindeyse uluslararası bir şöhretti: 2000’de Paris Operası’nda dans eden ilk Rus başbalerin oldu. Bu arada Bolşoy Balesi’nden dört kez teklif aldı; 2003’te sonunda “evet” dedi. Nedeni ise şöyle anlatıyor: “Mariinsky’de yedi yıl çalıştım. Birdenbire artık bu ekibin bana bir şey katmadığını fark ettim.”





GÖSTERİLDİĞİ GİBİ GADDAR DEĞİLİZ

Svetlana Zakharova 2010’da keman virtüözü Vadim Repin ile evlendi. Bir sene sonra kızı Anya dünyaya geldi. Peki kızı Anya’nın kendisi gibi balerin olmasını, kendini bir ‘Siyah Kuğu’ filminde bulmasını ister mi? Balerin, pabuçlarını kızına devretmeye sıcak bakıyor: “Kızım daha çok küçük ama onda da böyle bir potansiyel varsa, ben de annem gibi elimden geleni yaparım... Hem zaten ‘Siyah Kuğu’ bale dünyasını zerre kadar göstermiyor. Böyle gaddar insanlar değiliz, kulislerde de entrikalar dönmüyor. Hayatımda bu kadar abartılı bir şey seyretmedim.”

BOLŞOY SKANDALLARI

Svetlana, Bolşoy’a transfer olduğu yıllarda, kurum skandallarla çalkalanıyordu. 2003’te başbalerin Anastasia Volochkova, ‘şişman’ olduğu gerekçesiyle kovulunca, kulislerde yaşananları şöyle duyurdu: “Bolşoy, büyük bir genelev gibi yönetiliyor. Dansçılar, oligarklarla yemeklere çıkmaya, sonrasında adamların yatak odalarına gitmek zorlanıyorlar. Gitmedikleri takdirde kovulmakla tehdit ediliyorlar.” Böyle bir cadı kazanının içinde, son derece politik olmak gerekir. Svetlana Zakharova da tam olarak öyle yaptı.

PUTİN’İN GÖZDESİ

Burada Rusya’da bale ve politika ilişkisine kısaca göz atmak gerekir: 19’uncu yüzyıldan beri iki sahne, St. Petersburg’daki Mariinsky ve Moskova’daki Bolşoy devletin uzantısı olarak görev yapıyor.. Özellikle Bolşoy Balesi, çarlık döneminden, Sovyetler Birliği dönemine ‘Kremlin’in sesi’ olsa da, Putin’in ilgisini bir türlü çekmiyordu. 2005’e geldiğimizde, Rusya Devlet Başkanı onuruna verilen iki davet hariç, Bolşoy’daki tek bir gösteriye bile gitmemişti. Hal böyleyken, Putin’in birdenbire Bolşoy balesinin provalarına, Svetlana’yı ‘kutlamak’ için gelmesi, merak uyandırdı. Putin’in bale ilgisine karşı, Svetlana da politikayla alakadar olmaya başladı. 2006’da devlet nişanı aldı; iki yıl sonra Duma’ya girdi.

Putin’le ilişkisini şöyle açıklıyor: “Onunla ‘özel’ bir ilişkim yok. Ama şunu da ifade etmekten çekinmiyorum: Putin’in dünyanın en önemli liderlerinden biri olmasının bir sebebi var. Halkımızın ona büyük saygısı... Politikaya atılma nedenim ise yeni bir şeyler öğrenme arzusu... Her balet ve balerin gibi kapalı bir çevrede yaşıyordum, kendimi geliştirmek istedim. ”

Svetlana, 2012’ye kadar siyasette aktif görev yaptı. Sonrasında Duma’da yer almasa da, yine de Putin sempatizanı olarak görev yapmayı sürdürdü. 2014’te Ukrayna krizi çıktığında arabulucu olarak görev yapmaya çalıştı. Bolşoy Balesi, onun önderliğinde bir yardım gecesi düzenledi. Ancak Kiev Bale Okulu, gecede toplanan yardımı reddetti. Sebebi ise Ukrayna doğumlu olmasına rağmen, kendisini “Her şeyden önce Rus’um” diye tanımlaması ve Putin’in sempatizanı olarak nam salması...