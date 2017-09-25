Bursa'nın siyah inciri Uzak doğu pazarında

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursalı çiftçilerin ürünlerinin dünya pazarında yer bulması için belediye tarafından kurulan Tarım AŞ, siyah inciri "Black Bursa" markasıyla Tayland ve Hong Kong'a deneme amaçlı ihraç etti.



Geçen yıl Hollanda ve Almanya'ya 22 ton siyah incir ihracatı gerçekleştiren Tarım AŞ, bu yıl ise ihracatı 200 tona çıkardı. Uzak Doğu ülkelerinde düzenlenen tarım fuarlarına katılıp, "Bursa siyahı"nın tanıtımını yapan Tarım AŞ, uçak kargo ile Hong Kong ve Tayland'a siyah incir gönderdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kırsal kalkınma yatırımlarında temel hedeflerinin, üreticinin daha çok kazanıp refah seviyesini yükseltmesi olduğunu belirtti.

Tarım AŞ tarafından yapılan ihracatla bu amaca emin adımlarla ilerlediklerini belirten Altepe, ihracat sayesinde ürünün iç piyasa değerinin de yükseldiğini vurguladı.



Bu yıl da siyah incirin ortalama değerinin 6 liranın üstünde olduğunu aktaran Altepe, "Ekiplerimiz farklı coğrafyalardaki fuarlara katılarak, Bursa'da yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapıyor. Bu sayede Avrupa'nın ardından Uzak Doğu pazarına da girdik, Hong Kong ve Tayland'a deneme ihracatlarını gerçekleştirdik. Diğer Uzak Doğu ülkeler ve deniz aşırı ülkelere de ihracat gerçekleştirmek için pazar arayışlarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.





