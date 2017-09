Siyah İnci’nin oyuncu kadrosu dikkat çekti… Ne zaman başlayacak?

Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan “Siyah İnci” Eylül'de başlayacak. Tolga Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman’ın başrollerini paylaştığı Siyah İnci, Hazal ve Kenan'ın tutku dolu aşkını anlatacak. Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege'de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan'ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural'ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.



Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof da yer alıyor.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Trabzonlu bir anne ile Selanik göçmeni bir babanın çocuğu olarak 1981 yılı 17 Aralığında dünyaya geldi. İsmi Nil olan bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Tolgahan Sayışman 2002 senesinde katılmış olduğu Best Model Of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğa kaptırdıktan sonra 2004 yılında düzenlenen ManHunt Of Turkey ve sonrasında ise Güney Kore de düzenlenen 2005 senesinde Manhunt Internatiol yarışmasında birinci oldu. İstanbul’a döndükten sonra Ekol Drama Sanat Evi’nde Ayla Algan’dan uzun süre oyunculuk eğitimleri aldı.24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırdı. 6 Kasım'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Firar adlı bir sinema filmide rol almıştır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan, FOX TV'de yayınlanan Lale Devri(dizi) adlı dizide başrolde, Çınar rolüne hayat verdi. 2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. Lale Devri dizisinde 4 sezon kadar ekranlar da kalan ünlü oyuncu, şuan ise Asla Vazgeçmem adlı dizide rol aldı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?



Başarılı oyuncu Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma’da dünyaya geldi. Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okuyor. 2015 yılında katılmış olduğu Miss Cilivaliton of the World yarışması katılmıştır. Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada 2. oldu. Daha önce Çılgın Dersane Üniversitede ve Hayat Ağacı dizilerinde oynadı. Çılgın Dersane Üniversitede ile ekran macerasına başlayan Hande Erçel'in hayali dizinin reyting kurbanı olmasıyla yarım kaldı. Erçel, eylül 2014 sezonunda TRT'de yayınlanan 'Hayat Ağacı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Genç oyuncu dizide İdil Fırat (Filiz) ve Fikret Kuşkan'ın (Murat) kızları Selen Karahanlı karakterine hayat verdi. Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güneşin Kızları” dizisinde “Selin” karakterini canlandırdı.

BERK HAKMAN KİMDİR?

Berk Hakman, 1981 yılında kökleri Saraybosna'ya dayanan bir ailenin ikinci çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir. Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girdi. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu oldu. Kırık Kanatlar, Seher Vakti, Felek Ne Demek?, Hatırla Sevgili, Es-Es, Mazi Kalbimde Yaradır, Suskunlar ve Kaçak dizilerinde oynadı. 11 ödüllü Tepenin Ardı filminde başrol oynadı.