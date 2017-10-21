Siyah İnci son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hazal, Kenan’la yüzleşmesinden sonra darmaduman olmuştur. Fakat artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Vural’la evlenmekten başka bir yol, başka bir kader yoktur Hazal için… Demiroğlu villasında nikah için hazırlıklar yapılırken, yaptıklarını Vural’ın da, Hazal’ın da yanına bırakmayacağına yemin eder Kenan…
Bu sırada Ahmet, Sinan Demiroğlu için uyuşturucu kuryeliği yapmayı kabul etmiş, tek seferde çok büyük bir para kazanmanın hayaliyle, teslimatı yapmak için harekete geçmiştir. Fakat işler tahmin ettiği gibi gitmeyecektir.
Hazal, daha Demiroğlu hanesine adım attığı anda anlar, onu zor, kabus gibi günlerin beklediğini… Annesi de, kızının Vural’la evlenmesini, sevdasını hiçe sayıp, Kenan’ı terk etmesini bir türlü kabullenememiş, kızını silmiştir. Şimdi Hazal, büyük bir cehennemin ortasında tek başına hissetmektedir kendini… Ebru ve Halil ise, Hazal’ı nikah masasına oturtmayı başarmıştır. Halil; Demiroğullarının dünürü olarak kazanacağı paranın ve sınıf atlamanın hesabını yaparken, Ebru da Kenan’ı elde etmek için harekete geçmiştir.
Vural içinse, Hazal’la evlenmiş olmak yeterli değildir. Kenan’ın varlığını bile tehlike olarak görmektedir. Daha önce Hazal’ı kaybetmekten korktuğu için, Kenan’ı öldürmekten vazgeçen Vural, Kenan karşısına geçip rest çekince, herşeyi göze alır. Kenan’ın ölüm emrini verir… Hazal’ın ziyaret edebileceği bir mezarı bile olmasını istemez Vural… Kenan ismiyle, cismiyle silinmelidir dünyadan…
Vural’ın Kenan’ın eski nişanlısıyla evlendiğini öğrenen Aziz ise; Kenan’ı ortak düşmanlarıyla beraber mücadele etmek için ikna etmeye çalışmaktadır. Kenan ise içinde yanan ateşe dayanacak durumda değildir. Onu bu hale getirenlere, bir an önce bedel ödetmek niyetindedir.
Artık Kenan’ın da, Hazal’ın da, Vural’ın da kaderi aynı namlunun ucundadır.
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