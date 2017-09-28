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Siyah İnci bugün başlıyor… Siyah İnci oyuncu kadrosunda kimler var?

Tanıtım fragmanlarıyla dikkat çeken Siyah İnci bu akşam 1. bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Zorlu sınavlar verecek olan bir aşkın öyküsünü anlatacak olan Siyah İnci’nin oyuncu kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Peki başrollerini Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerini paylaştığı Siyah İnci oyuncu kadrosunda başka kimler var?

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 11:42

konusuyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof da yer alıyor.

Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak. Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı dizinin senaristi ise Yekta Torun. Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan 'Siyah İnci' Star’da.

SİYAH İNCİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Siyah İnci bugün başlıyor… Siyah İnci oyuncu kadrosunda kimler var

Tolgahan Sayışman (Kenan)

Çalışkan, dürüst, mert ve gözü kara. Tanıdıkları için bir saniye bile düşünmeden ölüme gidecek kadar yürekli. Hayatta en sevdiği, tek sevdiği kişi olan Hazal’la evlenip, yuva kurmak isterken her şey tepe taklak olur. Hayalleri acımasızca yıkılan Kenan için tek bir yol vardır. O da ‘İntikam!’. Aşkı için intikam almaya karar verir ama aşkın her zaman galip geldiğini henüz o da bilmiyordur.

Siyah İnci bugün başlıyor… Siyah İnci oyuncu kadrosunda kimler var

Hande Erçel (Hazal)

Fedakar, dürüst, merhametli, güçlü. Mütevazi, mutlu hayatını Kenan’la evlenerek taçlandıracaktır. Yıllarca evlenecekleri günü beklemiş ve sonunda muradına erecekken hayatı alt üst olur. Şimdi tek yapması gereken sevdiği Kenan için fedakarlık yapmaktır. Onun için kendisini cehennem ateşine atmaya razıdır ve yapar da. Bilmediği şey ise ne olursa olsun hep kazananın aşk olacağıdır.

Siyah İnci bugün başlıyor… Siyah İnci oyuncu kadrosunda kimler var

Berk Hakman (Vural)

Bencil, güçlü, gaddar, zeki. Kötü denilebilecek tüm özellikler Vural’da can bulmuştur ama bütün bunların altında yatan şey ise aşktır. Aşk herkeste farklı yoğrulmuştur. Vural’ın ki de başka türlü bir aşktır. Saplantılı, sınırsız ve sahiplenici. Ne yaparsa yapsın hepsini aşkı için yaptığı için kendini her zaman haklı görür. Hazal için yaptığı her şey onun için doğrudur ve yapılması gerekendir. Oysa aşk hiçbir zaman Vural’ı seçmeyecektir. Bu yüzden de kaybeden taraf hep kendi olacaktır ve bunu da zamanla acı bir şekilde anlayacaktır Vural.

Siyah İnci bugün başlıyor… Siyah İnci oyuncu kadrosunda kimler var

Neriman Uğur (Canan)

Hırslı, gaddar, kötücül, güçlü. Oldukça sert bir kadındır Canan. Çocuklarına karşı otoritesini hep korumaya çalışsa da en büyük zaafı oğlu Vural’dır. Onun yeri hep ayrıdır Canan’da. Bu yüzden oğlunun yaptığı her kötülüğün üzerini örtmeyi çok iyi becerir.

Siyah İnci bugün başlıyor… Siyah İnci oyuncu kadrosunda kimler var

Hüseyin Avni Danyal (Aziz)

Sert, dürüst, merhametli, yaralı. Herkes tarafından sevilip sayılan büyük bir iş adamıdır Aziz. Çocukları her zaman önceliği olmuştur ama onun da içinde yaraları vardır. Biri geçmişe gömdüğünü sandığı aşk acısı diğeri ise hala peşinde olduğu kardeşinin başına gelenleri öğrenme isteği. Kardeşini ölü veya sağ bulmaya çalışırken Kenan’ın hayatına girmesiyle kendi yolunu da Kenan’ınkiyle birleştirir. Artık öz oğlu kadar yakındır Kenan ona.

Son Güncelleme : 28.09.2017 - 11:42
Etiketler: siyah inci , siyah inci oyuncuları , siyah inci oyuncu kadrosu
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