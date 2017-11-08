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Siyah İnci 7. bölüm fragmanında Kenan ve Hazal aşkı alevleniyor mu?

Siyah İnci yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hazal ve Kenan farkında olmadan tekneyle kıyıdan uzaklaşırken, Vural onları görmüştür. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
08.11.2017 - 17:47 | Son Güncelleme :

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kenan ve Hazal, kimsenin bilmediği, Kenan’ın inzivaya çekilmek için sık sık gittiği balıkçı kulübesine giderler. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Hazal ve Kenan farkında olmadan tekneyle kıyıdan uzaklaşırken, Vural onları görmüştür. Hala birbirlerini deliler gibi seven iki eski aşık, bunu itiraf edemeseler de, yaşayacakları büyük yüzleşme, bastırdıkları duygularını ve tutkularını depreştirir. Karısını, Kenan’ın yanında gören Vural adeta deliye dönmüş, onların peşine düşmüştür.

Kenan ve Hazal, kimsenin bilmediği, Kenan’ın inzivaya çekilmek için sık sık gittiği balıkçı kulübesine giderler… Patlayan büyük fırtına iki aşığın hem balıkçı kulübesinde, hem de bastırdıkları, açık edemedikleri, bitmeyen aşklarında mahsur kaldıkları, yüzleştikleri ve her göz göze geldiklerinde içlerindeki tutkunun alevlendiği bir gece geçirirler. Karısının bütün bir geceyi Kenan’ın yanında geçirmesi, Vural’ı perişan etmiş, kıskançlık ve öfke nöbetlerine sevk etmiştir.



Fırtınalı gece hem şehri, hem de Kenan ve Hazal’ı esir etmiştir. Tıpkı denizde kopan fırtına gibi birbirlerine öfkelerini kusan, didişen, hiddetlenen iki aşık, sabaha karşı dinen fırtınayla birlikte durulmuş, başbaşa olmanın huzuruna, hasrete, aşka ve dinginliğe teslim olmuşlardır.

Ertesi sabah yayılan haber, hem Demiroğlu hanesine, hem de Melek ve Aziz’in yüreğine bomba gibi düşmüştür. Fırtına da alabora olan tekne ve kıyıya vuran iki ceset haberi, bütün öfkeleri, küslükleri ve hırsları ortadan kaldırmış, yerini endişeye bırakmıştır. 

İki aşık geriye döndüklerinde, onları kıyıda, mecbur bırakıldıkları, hayat ve kaderleri karşılar adeta… Herkes sahildedir. Büyük bir yüzleşme beklemektedir ikiliyi… Hazal ve Kenan geri dönmüştür… İçlerine gömdükleri aşkları, yarım kalan hayatlarıyla beraber… Artık bir de ortak sırları vardır… Fırtınanın ardından doğan güneşi, aynı yatakta, koyun koyuna uyanarak karşıladıklarını kimseye söylememeye yemin etmişlerdir. Geçirdikleri gece, bir sır olarak dillerine ve kalplerine mühürlenmiştir.

Etiketler: siyah inci 7. bölüm fragmanı , dizifragman
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