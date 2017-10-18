Siyah İnci 4. bölüm fragmanında Hazal'la Vural evleniyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yaşanmaya devam edecek. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hazal, Kenan’la yüzleşmesinden sonra darmaduman olmuştur. Fakat artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Vural’la evlenmekten başka bir yol, başka bir kader yoktur Hazal için… Demiroğlu villasında nikah için hazırlıklar yapılırken, yaptıklarını Vural’ın da, Hazal’ın da yanına bırakmayacağına yemin eder Kenan…



Bu sırada Ahmet, Sinan Demiroğlu için uyuşturucu kuryeliği yapmayı kabul etmiş, tek seferde çok büyük bir para kazanmanın hayaliyle, teslimatı yapmak için harekete geçmiştir. Fakat işler tahmin ettiği gibi gitmeyecektir.



Hazal, daha Demiroğlu hanesine adım attığı anda anlar, onu zor, kabus gibi günlerin beklediğini… Annesi de, kızının Vural’la evlenmesini, sevdasını hiçe sayıp, Kenan’ı terk etmesini bir türlü kabullenememiş, kızını silmiştir. Şimdi Hazal, büyük bir cehennemin ortasında tek başına hissetmektedir kendini… Ebru ve Halil ise, Hazal’ı nikah masasına oturtmayı başarmıştır. Halil; Demiroğullarının dünürü olarak kazanacağı paranın ve sınıf atlamanın hesabını yaparken, Ebru da Kenan’ı elde etmek için harekete geçmiştir.





Vural içinse, Hazal’la evlenmiş olmak yeterli değildir. Kenan’ın varlığını bile tehlike olarak görmektedir. Daha önce Hazal’ı kaybetmekten korktuğu için, Kenan’ı öldürmekten vazgeçen Vural, Kenan karşısına geçip rest çekince, herşeyi göze alır. Kenan’ın ölüm emrini verir… Hazal’ın ziyaret edebileceği bir mezarı bile olmasını istemez Vural… Kenan ismiyle, cismiyle silinmelidir dünyadan…



Vural’ın Kenan’ın eski nişanlısıyla evlendiğini öğrenen Aziz ise; Kenan’ı ortak düşmanlarıyla beraber mücadele etmek için ikna etmeye çalışmaktadır. Kenan ise içinde yanan ateşe dayanacak durumda değildir. Onu bu hale getirenlere, bir an önce bedel ödetmek niyetindedir.



Artık Kenan’ın da, Hazal’ın da, Vural’ın da kaderi aynı namlunun ucundadır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hazal , Vural'ın gücünün ve yapabileceklerinim sınırı olmadığını kendisinden kolay vazgeçmeyeceğini anlamıştır. Tek çaresi Kenan'dan ayrılmaktır .



Vural'ın Kenan'a zarar vermesinden korkar. Kenan'ın da herşeyi öğrendiği taktirde Vural'ı yaşatmayacağını bilir. Sevdiği adamı korumak için içi parçalansa da ayrılır Kenan'dan ...



Kenan hayatının en büyük yıkımını yaşar. Hazal'ın ondan vazgeçmiş olmasına inanmak istemez. İkilinin ayrılığı en az Vural kadar Ebru ve Halil'i de sevindirmiştir. Halil, Hazal'ı, Vural'la evlendirmenin Demiroğullarına dünür olmamın derdine düşmüştür. Ebru ise Kenan'la arasın da hiç bir engel kalmadığını düşünerek Hazal'ın yerini alacağı günün hayalini kurmaktadır .



Vural'ın tek isteğidir Hazal'la evlenmek. Annesi Canan bu evliliğe karşı çıksada oğlunun vazgeçmeye niyeti yoktur. Hazal'ı ikna etmek Ebru ve Halil'e düşer bir yandan da üstü kapalı pazarlığı sürdürürler. Melek ise kızında ki bu ani değişim karşısında şaşkındır. Ama Hazal'ın Kenan'ı yarı yolda koyacağının da ihtimalini veremez ama yanılır.



Terk edildiğinden beri bir türlü toparlanamayan Kenan, Hazal'ın, Vural'la evleneceğini duyunca dünyası bir kez daha başına yıkılır... Sevdiği kadının kendisini para için terk ettiğini düşünür Kenan. Hazal bir kefen gibi geçirir gelinliği üstüne. Kendi nikahına değil bir cenaze'ye gidiyordur sanki...