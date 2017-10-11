Siyah İnci 3. bölüm fragmanında Hazal, Vural'la evlenecek mi?

Ekranların soluksuz olarak takip edilen sürükleyici dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç detaylar yer alacak. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Hazal, Vural'ın gücünün ve yapabileceklerinin sınırı olmadığını kendisinden kolay vazgeçmeyeceğini anlamıştır. Tek çaresi Kenan'dan ayrılmaktır .



Vural'ın Kenan'a zarar vermesinden korkar. Kenan'ın da herşeyi öğrendiği taktirde Vural'ı yaşatmayacağını bilir. Sevdiği adamı korumak için içi parçalansa da ayrılır Kenan'dan ...



Kenan hayatının en büyük yıkımını yaşar. Hazal'ın ondan vazgeçmiş olmasına inanmak istemez. İkilinin ayrılığı en az Vural kadar Ebru ve Halil'i de sevindirmiştir. Halil, Hazal'ı, Vural'la evlendirmenin Demiroğullarına dünür olmamın derdine düşmüştür. Ebru ise Kenan'la arasın da hiç bir engel kalmadığını düşünerek Hazal'ın yerini alacağı günün hayalini kurmaktadır .



Vural'ın tek isteğidir Hazal'la evlenmek. Annesi Canan bu evliliğe karşı çıksada oğlunun vazgeçmeye niyeti yoktur. Hazal'ı ikna etmek Ebru ve Halil'e düşer bir yandan da üstü kapalı pazarlığı sürdürürler. Melek ise kızında ki bu ani değişim karşısında şaşkındır. Ama Hazal'ın Kenan'ı yarı yolda koyacağının da ihtimalini veremez ama yanılır.





Hazal, Vural Demiroğlu ile evlenmeyi kabul eder

Terk edildiğinden beri bir türlü toparlanamayan Kenan, Hazal'ın, Vural'la evleneceğini duyunca dünyası bir kez daha başına yıkılır... Sevdiği kadının kendisini para için terk ettiğini düşünür Kenan. Hazal bir kefen gibi geçirir gelinliği üstüne. Kendi nikahına değil bir cenaze'ye gidiyordur sanki...