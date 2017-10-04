Siyah İnci 2. bölüm fragmanında Kenan ölümden dönüyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yaşanacak. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Vural’ın Hazal’a yaptıklarından bi haber olan Kenan, Aziz’i korumak için önüne atıldığın da merminin hedefi olmuştur. Aziz Toprak’ın hayatını kurtarmak uğruna gelen Kenan ölümden dönmüş fakat aynı anlarda Hazal yaşayan bir ölüye dönüşmüştür adeta …



Vural’ın Ebru’nun yardımıyla kurduğu tuzak ve yaşadıkları ölümden farksızdır Hazal için… Çareyi anlamını yitiren yaşamını sonlandımakta bulur Hazal. Ölmekten başka çaresi yoktur, hayalleri yıkılmış, sevdiği adama verdiği sevda sözü yarım kalmıştır. Fakat Hazal’ın bilmediği bir gerçek vardır. Vural’ın ona kurduğu uzak sandığından daha büyüktür . Yaşadığı travmanın yükü altında canından vazgeçecek noktaya gelen Hazal’ın omuzları bir de sevdiği adamın onurunu ve hayatını kurtarmak yükü binmiştir artık...



Kenan’ın gözlerinin içine baka baka ondan ayrılmak ölümden daha beterdir fakat çaresizdir Hazal...

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kenan ve Hazal küçük bir sahil kasabasında yaşayan birbirlerine çok aşık iki gençtir.



Hayatları sade, mütevazi ve küçük aşkları çok büyüktür. Bu hayattan diledikleri tek şey vardır iki gencin Hazal’ın babası Midyeci Halil’in inadının kırılması ve sonunda evlenmek.



Halil’ın inadı kırılmak bilmez. Kenan onun gözünde ise yaramaz sıradan sefil bir balıkçıdır ve kızını da sefil edecektir. Kenan fersah fersah dalmış, bulunması imkansız denilen efsanevi Siyah İnci'yi çıkartmış, kendi mucizesi olarak gördüğu aşkını bir başka mucizeyle süslemiştir.



Halil'in inadı da tavrı da onları ayırmaya yetmeyecektir. Üstelik sevdanın lisanını en az onlar kadar iyi bilen Hazal’ın annesi Melek de arkalarındayken...



Ta ki o güne kadar ... Siyah inci eşsizdir, nadidedir, efsanedir, fakat karadır işte... Tıpkı Hazal ve Kenan’ın aşkı gibi.



Vural Demiroğlu ...Hiç beklenmedik bir anda kendi kabusundan uyanır... Ve Siyah İncı masalını kirletir ... Hem de elini bile sürmeden...