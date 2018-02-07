Siyah İnci 19. bölüm fragmanında Hazal'ın mutlu günü!

Siyah İnci dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde sinirden ateş püsküren Vural, Gencer'den hesabını sormaya gider. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Vural, Kenan'dan kurtulmuş olmanın mutluluğuyla kahvaltı ederken, bir anda çıkagelen Kenan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Sinirden ateş püsküren Vural, Gencer'den bunun hesabını sorar.



Defne elindeki delillerle Demiroğlu ailesinden istediğini alacağından emindir. Sinan ve Vural Defne'nin sunduğu deliller karşısında deliye dönerler. Ebru hayalini kurduğu hayata sahip olduğunu düşünürken Defne'nin onu gerçeklerle yüzleştirmesinden hoşlanmaz. İnandığı gerçeklerle Sinan'a sahip olduğunu düşünen Ebru, Sinan'ın söyledikleri karşısında hayal kırıklığını uğrar. Tüm olanlar karşısında asla yılmaya Ebru yeni planlarını kurmuştur bile.



Irmak, Kenan'ın çocuklara düşkünlüğünü farkındadır. Hastalığından dolayı hep endişesi olan Irmak, doktorunun söylediklerinden sonra aldığı kararla herkesi şaşkına çevirir. Hazal ve Kenan düğün hazırlıkları için tekneyi ayarlamışlardır. Hazal'ın anne ve babasını evlendirmek dışında kendi içinde yaşadığı başka bir heyecanı daha vardır. İçten içe Kenan'ın da ona karşı eski sevgisinin devam ettiğini düşünen Hazal, Kenan'ın onun hayatındaki yönlendirmesinden sonra hayal kırıklığına uğrar. Bu hayal kırıklığıyla çılgına dönen Hazal, ondan beklenmeyen bir şey yapar.