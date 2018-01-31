Siyah İnci 18. bölüm fragmanında herkes şoka uğruyor

Siyah İnci 18. bölüm fragmanıyla izleyicileriyle buluştu. Başladığı günden bu yana izleyicilerine dramatik ve duygusal dakikalar yaşatan Siyah İnci dizisi yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Irmak'ın durumuyla ilgili doktorunun söyledikleri herkesi bir anda şaşkına uğratır. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Irmak'ın durumuyla ilgili doktorunun söyledikleri herkesi bir anda şaşkına uğratır. Vural, Kenan ve Sinan aldıkları haber karşısında ne yapacaklarını bilemezler.
Hazal babasını odasında usb takılı bilgisayar karşısında görünce neye uğradığını şaşırır. Annesine emanet ettiği ve içinde kimsenin ne olduğunu bilmediği usb şimdi babasının bilgisayarında takılıdır. Hazal, babasının gerçekleri öğrenmesi düşüncesiyle karşı karşıyadır.
Ebru Sinan'ın zaaflarından yararlanarak ev ve ulaşım sorununu da halletmiştir. Sinan'ın olayları anlayacağı ve kendisinden uzaklaşacağı korkusuyla yaşayan Ebru, Sinan'dan aldığı bir telefonla kalakalır.
Kenan yıllar sonra karşılaştığı sürpriz bir isimle her şeyi değiştirmeye karar verir ve hayatıyla ilgili yeni kararlar alır. Öte yandan her karşılaşmada bakışlarını yakaladığı Hazal ile ilgili de kafası karışmıştır. Defne Sinan'ın davranışlarından şüphelense de Vural'ın ona söyledikleri karşısında daha çok hırslanır ve Sinan'daki değişiklik sebeplerini daha yakından takip etmeye karar verir. Hemen harekete geçer. Yaptığı görüşmeler sonunda Defne asıl amacını ele verir.
Meloş'ta herkes gibi Hazal'ın Kenan'a olan bakışlarını yakalamış ve Hazal'ın Kenan'a karşı devam eden aşkını anlamıştır. Meloş bu konunun peşini bırakmaz ve Hazal'ı onunda hoşuna gidebilecek bir yere götürür.
Vural'ın Kenan'dan kurtulmakla ilgili yaptığı yeni planlarının ortasında kalan Kenan, her şeyden habersiz durumun şokuyla sarsılır.
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