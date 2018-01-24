Siyah İnci 17. bölüm fragmanında Sinan herkesi şaşırtıyor

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecanlı dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hazal artık özgür bir kadındır. Uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuşmuş olsa da sabah uyandığında yaşadıklarıyla saniyeler içinde olsa hayatı yine bir an da kabusa dönecektir.



Aziz ve Melek’in birlikte olabilmesinin tek yolu Melek’in Halil’den boşanmasıdır. Halil, Melek’ten boşanmak istemez. Aziz Halil’in zor günlerinden yararlanıp ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.



Hazal’ın boşanması Ebru üzerinde şok etkisi yaratsada, Ebru ilgi alanını değiştirdiği için bu haberin etkisinden çabuk kurtulur. Ebru’nun yeni ilgi alanı Sinan’dır ve yapacağı oyunlar karşısında Ebru’nun farklı yüzünü gören Sinan’ın yapacağı beklenmedik hamleler herkesi şaşırtır.



Aziz’in hapishanede hayatını kurtaran Rıfat’ın isteği üzerine Aziz, Melahat’i bulmak içn Kafes’i görevlendirir. Kafes, Melahat’in mahallesini bulur ancak Melahat’in aradığı kişi olduğuna karar veremez. Kafes, anlatılan kişiyle karşılaşmamış olmanın büyük şaşkınlığını yaşamaktadır.



Vural herkes için çileden çıkmış bir haldedir. Fakat Vural’ın yapacaklarını kestiremiyor olmak herkesi korkutmaktadır.



Hastaneden gelen telefonla kendini bir anda hastanede bulan Kenan ve Sinan, doktoru endişeli bakışlarıyla biraz daha gerilirler.