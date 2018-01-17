Siyah İnci 16. bölüm fragmanında Hazal hayatını değiştirebilecek mi?

Ekranların soluksuz olarak takip edilen heyecanlı dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde şoke eden anlar yer alacak. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hazal bunca zaman Vural’ın kendisini kandırdığını öğrenmiş ve bu durumu çözüp hayatını değiştirmek için hemen planlar kurmaya başlamıştır.



Canan Demiroğlu’nu Aziz’in öldürdüğüne inanmayan Kenan gerçek katilin kim olduğunu bulmak için Ahmet’i sıkıştırmaya devam ediyordur. Kenan’ın Ahmet’ten duyacağı haber üzerine herkesin bütün hayatı değişecektir.



Kenan’a olan aşkı yüzünden iyice sınırları aşan Ebru, hem Demiroğlu ailesine yakın olmak için hem de Defne’ye olan hıncından dolayı artık Sinan’a oynamaya başlar. İyice Ebru’nun ağına düşen Sinan’daki değişiklikler Defne’nin gözünden kaçmayacaktır.



Hazal elindeki büyük kozla Vural’ı mahkeme salonuna götürmeye ikna etmiştir. Ancak Vural için Hazal dosyası henüz kapanmamıştır.