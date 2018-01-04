Siyah İnci 15. bölümü bugün yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman’ın paylaştığı Siyah İnci dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı ancak Star Tv yayın akışı hayal kırıklığı yaşattı. Dizinin yayın saatinde Recep İvedik 3 filmi yer alıyor. Şimdi ise gözler yeni bölüm tarihinde. Peki Irmak ile Kenan evliliğinin damga vuracağı Siyah İnci 15. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Hazan ve Kenan’ın türlü zorluklardan geçen aşkını anlatan Siyah İnci, 11 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir.

Canan’ın kanlar içindeki bedenine bakan Ebru siren seslerini duyar. İlk şokunu atlattıktan sonra silahtaki parmak izlerini siler. Kaçmak niyetindedir ancak arkasından bir el ağzını kapatır ve onu kenara çeker. Ebru'nun elindeki silah ise kimsenin göremeyeceği bir yere düşer.

Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır.

Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar.

Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider.

Sinan annesinin ölümünün ardından yıkılmış haldeyken Defne ile de arası gittikçe açılır. Bu sırada Ebru taziye için konağa gelir. Ebru’nun gelişi Kenan ve Hazal’ın hiç hoşuna gitmez.