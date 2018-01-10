Siyah İnci 15. bölüm fragmanında Vural’ın hedefi Kenan mı?

Ekranların herkes tarafından büyük beğeniyle takip edilen dizisi Siyah İnci yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Siyah İnci yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Siyah İnci yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Annesinin ölümüyle iyice kontrolden çıkan Vural, Hazal'ı hayatının en zor kararıyla baş başa bırakır. Hazal babasının ismini verince Vural'ın da planı işlemeye başlar. Aziz polisler tarafından yakalanır ve Canan'ı öldüren baş şüpheli olarak sorgulanır. Soruşturmayı yürüten komiserin elindeki tüm deliller Aziz'i göstermektedir.



Diğer tarafta Kenan ile Irmak yıldırım nikahı ile evlenirler. Hazal ise Vural'la yaşadıklarını anlatmak için Kenan ile buluşur. Fakat Vural'ın ona hazırladığı sürprizden habersizdir.



Kenan'ın tek amacı ise Aziz'in suçsuzluğunu kanıtlamak, gerçek suçluyu ortaya çıkarmaktır. Peki düğümü çözecek tek kişi olan Ahmet, Ebru'yu ele verecek midir? Yoksa Kenan'a yine yalan mı söyleyecektir?