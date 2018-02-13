Siyah-beyaz “Yalnızlık”

Baykan ve Değer’in 46 fotoğraflık sergisinde kimi zaman insan kimi zaman bir vitrin mankeni anlatıyor yalnızlığı siyah-beyaz karelerle. “Siyahtan Beyaza Yalnızlık” bir çok karma sergiye katılan Anıl Değer’in ilk kişisel sergisi, ulusal ve uluslararası bir çok sergiden tanıdığımız Güven Baykan’ın “Akşamlık”, “Yol Hep İkiye Ayrılır” adlı iki şiir kitabı ve hala sahnelenen bir de tiyatro oyunu var.

SİYAH-BEYAZ, RUHLARI GÖRÜYOR

Fotoğraflarda yaşamdaki yalnızlığı anlatmaya çalıştıklarını kendi bakış açılarıyla anlatmaya çalıştıklarını aktaran Baykan ve Değer, “Yalnızlığını şiirsel bir dille anlatmak istedik. Önümüzden kayıp geçen hayatı bir anlıkta olsa göz önüne serip görünür hale getirmeye çalıştık. Fotoğraf bir dil aslında, dünyanın her ülkesinde konuşulan anlaşılan bir dil, önemli olan da bu dille neler söyleyebiliriz neler anlatabiliriz. Renk doygunluğu ve renk kontrastı açısından birbirinden güzel fotoğraflar oluşturmak mümkün ancak siyah-beyaz fotoğraflarla daha etkili kompozisyonlar yaratıp duyguları ön plana çıkarabiliyorsunuz. Ama biz siyah-beyaz fotoğraflarda insanların ruhlarını görüntülediğimizi hissettik.

ANIL DEĞER KİMDİR?

Anıl Değer’in babası Ali Değer, fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı daha önce de bu köşeye konuk olan isimlerden. Ali Değer, her başı sıkışan fotoğrafçının ilk koştuğu, “Ali Ustası”. Böyle olunca Anıl’ın da ilgisi küçük yaşlarda başladı. 1996 yılında Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun açtığı seminere katılan Değer, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü bitirdi. Anıl Değer, genellikle insan konulu fotoğraflar çekiyor. Siyah-beyaz karanlık oda çalışmalarına ise evinde devam ediyor.

GÜVEN BAKYAN KİMDİR?

Rumuz Goncagül adlı oyundaki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü iki arkadaşıyla paylaşan Güven Baykan’ın “Akşamlık” ve “Yol Hep İkiye Ayrılır” adlı 2 şiir kitabı da var. 2017’de ilkokul öğrencileriyle hazırladığı “Bir Orman Şiir Fidanı” isimli kitabı yayınlandı. “Akşamlık” adlı oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu’na sunuldu, dünya prömiyerini memleketi Trabzon’da yaptı. 1986 yılında fotoğrafla tanışan Baykan, dağcılık merakı sayesinde ulaştığı köylerdeki yaşamları arşivledi. Dijital hayatla birlikte sokak ve deneysel fotoğraflara ilgisi arttı.

MİRASIMIZ FOTOĞRAF KARELERİNDE

Aktif Felsefe Derneği tarafından 23. yıldır düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışması bu yıl Unesco işbirliğiyle “Türkiye’nin somut olmayan Kültürel Mirası” konusuyla gerçekleştirildi. 121 fotoğrafçının 593 eserle katıldığı yarışmada birinciliği Mustafa Doğan, ikinciliği Kazım Kuyucu aldı. Ersin Berk ise iki ayrı fotoğrafıyla üçüncülük ve Unesco özel ödülünü kazandı. Ödül alan kareler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 17 Şubat’a kadar sergilenmeye devam edecek. Yarışmanın danışmanı fotoğraf dünyasının sevilen simalarından Mehmet Arslan Güven, “Teknoloji ve akıllı telefonlarda ki yenilikler; fotoğraf çekmeyi çok kolaylaştırarak, sosyal medyada anında erişme olanakları sundu. Ancak fotoğrafları; saklamak, sergilemek, korumak gittikçe zorlaşıyor. Dijital ortamlara emanet ettiğimiz fotoğrafların akıbetleri hakkında belirsizlik sürüyor. Yayımlanmayan, kullanılmayan fotoğraf; ‘ yok değerindedir ’. Ülkemizin ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ nde ki alanları da kapsayacak, belgesel yaklaşımla çekilmiş fotoğraflarla nesiller boyu fotoğrafçılara da esin kaynağı olmayı amaçladık. Ülkemizin bnu konudaki zenginliği de fotoğraflara yansıdı. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine dâhil olan mevlevi sema törenleri, nevruz kutlamaları, sıra geceleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hatta Türk kahvesi, ebru sanatı, ekmek yapımı bile yarışmada dikkat çeken kareler oldu” sözleriyle yarışmayı değerlendirdi.