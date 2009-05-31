Siyah beyaz ÅŸampiyon

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

Ligin ilk yarÄ±sÄ± bittiÄŸinde 6.sÄ±rada yer alan siyah beyazlÄ±larÄ±n hocasÄ± Mustafa Denizli takÄ±m olarak sezon sonunda ÅŸampiyonluÄŸu gÃ¶ÄŸÃ¼sleyeceklerini sÃ¶ylerken maalesef bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lÃ¼msÃ¼yorduk.

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Ama ne oldu, Denizli Hoca rakiplerinin puan kaybetmesini beklemeden derbileri olmasa da onun dÄ±ÅŸÄ±ndaki maÃ§larÄ± kazanarak adÄ±m adÄ±m ulaÅŸtÄ± zafere.

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Sivas ise ikinci olarak bizi Åžampiyonlar Ligiâ€™nde temsil etmek iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat elde etmiÅŸ oldu.

Ä°ki senedir ÅŸampiyonluÄŸu kaÃ§Ä±ran Sivasspor Ã¼lkemizi Avrupa'da ne ÅŸekilde temsil edecek hep birlikte gÃ¶receÄŸiz.

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Åžampiyonluk ve ÅŸampiyonlar ligi ve Avrupa KupasÄ±'na katÄ±lÄ±mÂÅŸansÄ± iÃ§in de ter dÃ¶ken ilk beÅŸ takÄ±mÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸme potasÄ±nda yer alan ve ikinci lige dÃ¼ÅŸecek son takÄ±mÄ±n da belli olacaÄŸÄ± bir son hafta yaÅŸadÄ±k.

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Bu arada futbol dÄ±ÅŸÄ±nda da birtakÄ±m etkilerin araya girdiÄŸi ve iÅŸin siyasetini Ã§Ä±karanlarÄ±n olduÄŸunu da gÃ¶z ardÄ± etmemek lazÄ±m.

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Ã–zellikle Antalyaspor'un dÃ¼ÅŸmesi iÃ§in el ele verildiÄŸi iddiasÄ± kasÄ±p kavurdu geÃ§en haftayÄ± ve gerginlik hat safhaya ulaÅŸtÄ±. MaÃ§lar devam ederken Ã¶nce 4-0 yenik duruma dÃ¼ÅŸen G.BirliÄŸi kÃ¼me dÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Ama ilerleyen dakikalarda Antalya golÃ¼ bulunca bu sefer dÃ¼ÅŸen taraf Ankaraspor'u 3-0 yenmesine raÄŸmen Konyaspor oldu.

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ArtÄ±k her ÅŸey ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na ve dÃ¼ÅŸen dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne, Ã§Ä±kan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bundan sonra takÄ±mlarÄ±n geÃ§en sezonun muhasebesini yapma zamanÄ±dÄ±r.

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Åžampiyonumuzu belirleyip futbola ara verdik ama ÅŸampiyonun henÃ¼z belli olmadÄ±ÄŸÄ± basketbol ligi devam ediyor hala.

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Efes'in Ä°lk finalist olarak adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Play-offâ€™lar bu akÅŸam FB Ãœlker â€“ TÃ¼rk Telekom arasÄ±nda oynanan maÃ§la devam etti.

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FB Ãœlker 2-0 Ã¶nde olduÄŸu seriyi kendi evinde oynanan maÃ§Ä± kazanÄ±p bir an Ã¶nce finale Ã§Ä±kmak iÃ§in

3'lemek istiyordu ve Ã¶yle de oldu.

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TÃ¼rk Telekom'la Ankara'da oynanan iki maÃ§Ä± da kazanan FB Ãœlker'de Solomon'un geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ile bir hareketlilik olmuÅŸtu ve bu play-off serilerinde de kendini gÃ¶sterdi.

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Solomon geldikten sonra Marcus Green'in kenarda daha Ã§ok oturacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu fakat Ã¶yle olmadÄ±. Ã–zellikle Play-offâ€™larda takÄ±mÄ±na destek olmak iÃ§in TT'ye geri dÃ¶nen Khalid El Amin' i mÃ¼thiÅŸ savunmasÄ± ile durdurmayÄ± baÅŸaran Green belki de Play-offâ€™larÄ±n belirleyicisi oldu.

Belki Ã§ok fazla sayÄ± Ã¼retemedi ama El Amin'e skor yaptÄ±rmamakla bunu hayli hayli telafi etmiÅŸ oldu.

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Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta oynanmaya baÅŸlayacak olan final maÃ§larÄ± Ã¶zellikle yine savunmalarÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸacaÄŸÄ± maÃ§lar olacakmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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Ä°ki sene Ã¼st Ã¼ste ÅŸampiyon olan FB Ãœlker bu sene de kazanarak ÅŸampiyonluk serisine devam etmek istiyor.

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0-0 baÅŸlanacak serilerde ÅŸampiyonun kim olacaÄŸÄ± gerÃ§ekten merak konusu.