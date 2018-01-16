Siyah Beyaz Aşk'ta nefeslerin tutulduğu an - Gözler yeni bölüm fragmanında

Siyah Beyaz Aşk yenilenen kadrosuyla kaldığı yerden devam ediyor. Kısa sürede Kanal D ekranlarının başarılı yapımlarından biri arasına giren Siyah Beyaz Aşk’ın 15 Ocak tarihli 13. bölümünde Aslı ve Ferhat, yeni tehlikelerle karşı karşıya gelirken; ekibe katılan 2 isim dengeleri değiştirdi. Son bölüm finaline Ferhat bir kez daha ölümün kıyısındaydı. Peki son bölümde başka neler oldu? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aslı ile Ferhat'ın aşkına büyük bir darbe iniyor; Ferhat hapishaneye düşüyor! Aslı'yı korumak için herkesi karşısına alan Ferhat, yavaş yavaş bedel ödemeye başlar. Namık Emirhan, başlarına gelen her türlü belanın nedeni olarak Aslı'yı görür. Aslı'nın, tüm aileyi ayırdığını düşünen Namık Emirhan, onu saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Aslı'nın eski olaylarıyla tekrar yüzleşmesini sağlar. Dahası Cüneyt, bu fırsatı kullanır ve Ferhat'ın da Aslı gibi hedef haline gelmesini sağlar.
Ferhat hapishane düşer. Bu hadise tüm aileyi şok etse de içeride en büyük mücadelesini vermek zorundadır. Zira onu içeride öldürmek isteyenler olduğu gibi gözünün açılmasını da sağlayan kişiler vardır. Şahin Cigal hakkındaki gerçekleri öğrenmeye başlar ve en büyük tehlikeyle daha karşılaşmadıklarını anlar.
Aslı ise kendisine zarar vermeyeceğini düşündüğü Ferhat ile yine karşı karşıya gelmiştir. Ferhat'a duyduğu aşkını saklamayan Aslı, yeni bir sınav beklemektedir.
KADROYA İKİ İSİM
Kanal D’nin, yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği, beğeni ile izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk’ın oyuncu kadrosuna Macit Koper ve Selin Şekerci dahil oldu. zad Dağıstan karakterine Macit Koper, Ayhan Dağıstan karakterine ise Selin Şekerci hayat verecek. 13. bölüm itibariyle baba-kız olarak izleyici karşısına çıkacak olan ikilinin Ferhat ve Aslı’nın hayatını nasıl etkileyecekleri büyük bir merak konusu.
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