Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında 2 sürpriz isim dikkat çekti

Siyah Beyaz Aşk’ın 13. bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Son bölümden bu yana araştırılan Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölüm fragmanına Ferhat’ın cezaevinde gördüğü şiddet damga vurdu. Öte yandan kadroya dahil olan yeni isim de merak uyandırdı. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünden detaylar!

Ferhat, suçlu ilan edilip hapse atılıyor! Aslı namlunun ucunda! Ferhat, Aslı'nın gözleri önünde tutuklanarak ondan ayrılmak zorunda kalır. Ferhat'ın hapiste de başı beladadır. Ona saldıranlara en sert cevabı vererek; Aslı için hayatta kalmaya devam eder. Ferhat'ın hapse girmesinde saklı olan bir durum mu var? Kendi isteğiyle hapse girerek öğrenmek istedikleri mi var?





Ferhat'ın yokluğunda Aslı ölümle burun buruna gelir. Kendine doğrultulan silaha çaresizce bakan Aslı, bu zor durumdan kurtulabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



KADRO GENİŞLİYOR



Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Siyah Beyaz Aşk’ın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Ekrana gelmek için geri sayımda olan diziye Macit Koper ve Selin Çekerci dahil oldu. Azad Dağıstan karakterine Macit Koper, Ayhan Dağıstan karakterine ise Selin Şekerci hayat verecek. 13. Bölüm itibariyle baba-kız olarak izleyici karşısına çıkacak olan ikilinin Ferhat ve Aslı’nın hayatını nasıl etkileyecekleri büyük bir merak konusu.