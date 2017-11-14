Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat kimi vurdu?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat kimi vurdu?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümleriyle ekrana kilitlemeye devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Siyah Beyaz Aşk son bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Aslı, Ferhat'ın kendisini öpmesiyle beklemediği bir darbe daha aldı ve onun başka bir yüzüyle tanıştı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Siyah Beyaz Aşk 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 12:11 | Son Güncelleme :

Siyah Beyaz Aşk son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni bölüm fragmanı için sorgulamalar başladı. Pazartesi günleri ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde Aslı, Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kaldı. Kendisinden bir şeyler gizlendiğinden şüphelenen Ferhat, finalde Aslı’nın da içerisinde bulunduğu odayı silah doğrulttu. Bu gelişmenin ardından gözler Siyah Beyaz Aşk 6. Bölüm fragmanına çevrildi. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı, Ferhat'ın kendisini öpmesiyle beklemediği bir darbe daha alır ve onun başka bir yüzüyle daha tanışmış olduğunu düşünür. Oysa Ferhat, yıllardır içine hapsettiği duyguları Aslı'nın yanında bir anlığına da olsa kontrol edemediğini fark eder ve bu durum onu oldukça sarsar. Aslı daha Ferhat'la yaşadığı yakınlaşmanın şokunu atlatamadan, istemeden de olsa Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kalır. Yeter ise bu soruna kökten bir çözüm bulmak için kolları sıvar.

Cem ise artık gizlice ailenin içine girmenin yollarını aramaktadır ve bilmeden Aslı'yı da bu işe alet edecektir. Ferhat ise bir yandan kardeşi Yiğit'i Namık'tan korumak için elinden geleni yaparken bir yandan da Aslı'nın kendisinden gizli bir şeyler çevirdiğinden şüphelenir ve onu iyice göz hapsine alır. Acaba Aslı Ferhat'a yakalanmadan planlarını gerçekleştirebilecek midir?

 

 

Etiketler: Siyah Beyaz Aşk son bölüm , dizifragman
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri