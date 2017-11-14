Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat kimi vurdu?

Siyah Beyaz Aşk son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni bölüm fragmanı için sorgulamalar başladı. Pazartesi günleri ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde Aslı, Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kaldı. Kendisinden bir şeyler gizlendiğinden şüphelenen Ferhat, finalde Aslı’nın da içerisinde bulunduğu odayı silah doğrulttu. Bu gelişmenin ardından gözler Siyah Beyaz Aşk 6. Bölüm fragmanına çevrildi. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Aslı, Ferhat'ın kendisini öpmesiyle beklemediği bir darbe daha alır ve onun başka bir yüzüyle daha tanışmış olduğunu düşünür. Oysa Ferhat, yıllardır içine hapsettiği duyguları Aslı'nın yanında bir anlığına da olsa kontrol edemediğini fark eder ve bu durum onu oldukça sarsar. Aslı daha Ferhat'la yaşadığı yakınlaşmanın şokunu atlatamadan, istemeden de olsa Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kalır. Yeter ise bu soruna kökten bir çözüm bulmak için kolları sıvar.



Cem ise artık gizlice ailenin içine girmenin yollarını aramaktadır ve bilmeden Aslı'yı da bu işe alet edecektir. Ferhat ise bir yandan kardeşi Yiğit'i Namık'tan korumak için elinden geleni yaparken bir yandan da Aslı'nın kendisinden gizli bir şeyler çevirdiğinden şüphelenir ve onu iyice göz hapsine alır. Acaba Aslı Ferhat'a yakalanmadan planlarını gerçekleştirebilecek midir?