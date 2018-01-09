Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aslı ve Ferhat'ın yatak sahnesi sosyal medyayı salladı

Siyah Beyaz Aşk’ın 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Namık Emirhan’ın hedefi haline gelen Aslı’yı büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Aslı’yı kurtarmaya çalışan Ferhat, ona olan duygularından sıyrılamadı. Aslı ile Ferhat, tehlikeleri arkalarında bırakmaya çalışırlarken, birbirlerine olan hisleri yeniden bir araya getirdi. Finale ise Ferhat’ın tutuklanma anı damga vurdu. Romantik anlardan sonra Ferhat’ın suöbüyük bir şaşkınlık yaşayan izleyiciler şimdi Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı'yı, Namık Emirhan'dan korumaya çalışan Ferhat büyük bir tehlikeye düşmesine neden olur! Aslı'yı kurtaran ise her zamanki gibi Ferhat'tan başkası değildir. Aslı'nın ailelerinin içine girdikten sonra başlarına her türlü belanın geldiğini düşünen Namık Emirhan onu ortadan kaldırmaya karar verir. Fakat bu kez karşısında Ferhat engelini bulur. Aslı ile farklı nedenlerden dolayı evlense de ona aşık olduğunu düşünen Namık Emirhan, Aslı'nın eski defterlerini açar ve geçmişinden bulduğu izi peşine takar.

Dayısı Namık Emirhan'ın, Aslı'yı hedef aldığını öğrenen Ferhat, onun güvende olabilmesi için gitmesini ister. Aslı için her şey giderek çözülmeyecektir. Hayatı büyük bir tehlikeye giren Aslı'nın yardımına yine Ferhat yetişir. Üstelik bu kez aralarında gizli, saklı hiçbir duygu kalmayacaktır!