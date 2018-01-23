Siyah Beyaz Aşk’ın 22 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde Ferhat, Azad Dağıstan’dan aldığı mektubu, kızı Ayhan’a götürdü. Orada karşılaştığı manzara, büyük bir tehlikede olduğunun resmiydi. Ayhan Dağıstan, Ferhat’ın güvenilirliğini test ederken, Ferhat da karşı hamleye hazırlandı. Finalde Ferhat’tan, Aslı’ya uzun zamandan beri beklenen itiraf gelirken; finale Namık Emirhan’ın vurulma anı damga vurdu. Hem Aslı- Ferhat ilişkisinin ilerleyişini hem de Namık Emirhan’ın akıbetini merak eden izleyiciler Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tuttu. Kendisinin bir bataklık olduğuna inanan Ferhat, Aslı’yı korumak için ondan uzak durmaya karar verdi. Ferhat’ın davranışlarına anlam veremeyen Aslı ise isyan etti. İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verdi. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıydı ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildi. Düğün gecesi karşısında düşmanını bulan Namık, ağır bir yara aldı.