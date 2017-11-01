Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk ekran macerasına iddialı bir şekilde devam ediyor. Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi en son 30 Ekim Pazartesi günü ekrana geldi. Ferhat- Aslı arasındaki evcilik oyunun devam ettiği son bölüm finali şok etkisi yarattı. Baskıya daha fazla katlanamayan Aslı, finalde yatağının altındaki bıçakla Ferhat’ı bıçakladı. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında! Yeni bölümde Ferhat’a ne olacak? Aslı’nın başına neler gelecek? Bu soruların yanıtlarını merak eden izleyiciler Siyah Beyaz Aşk 4. Bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı!



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kardeşi Aslı’yı her yerde arayan Cem, savcı Yiğit ile iş birliği yapar ve Ferhat ve ailesinin peşine düşerler. Ferhat ile Aslı’nın nikahına baskın yapan polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Yiğit, dayısı Namık Emirhan ve ağabeyi Ferhat’ın maskesini düşürmek için intikam almaya kararlıdır.



Yıllar önce adaleti sağlamak için ailesinden uzaklaşan Yiğit, yıllar sonra karşılarına çıkar. Öte yandan ağabeyinin canı tehlikeye girmemesi için Aslı içine çekildiği oyunu sürdürür. Ağabeyi Cem’in tüm ısrarlarına rağmen gerçekleri saklamaya karar veren Aslı, kimsenin tehlikede olmaması için büyük bir fedakarlık yapmaya devam etmektedir.



Cem ve Yiğit, tüm olanlara inanamaz ve Ferhat’ı sorguya çekerler. Ferhat, zekasıyla herkesi atlatmaya çalışırken, Aslı’yı büyük bir tehlike beklemektedir.