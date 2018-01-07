Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 3. fragmanı heyecan yarattı - Öz babasının katili mi olacak?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına kısa bir ara veren Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümlerinde Yeter ile Namık Emirhan'ın konuşmalarını duyan Aslı, Ferhat'tan yıllarca saklanan büyük yalanı öğrenmişti. Bunu Ferhat'a açıklamak istese de tüm ailesini karşısına almayı göze alamamıştı. 25 Aralık’ta yayınlanan son bölüme ise Aslı ve Ferhat’ın vedalaşma anı damga vurmuştu.
Siyah Beyaz Aşk 8 Ocak tarihli 12. bölümünde Ferhat, hakkındaki tüm gerçekleri öğreniyor; Aslı'dan başka kimsesinin olmadığını anlıyor. Aslı'yı kurtarmaya çalışan Ferhat, acı gerçekle de yüzleşmek zorunda kalır. 12 yaşında küçücük bir çocukken katil olmak zorunda kalan Ferhat, bunun hesabını tüm ailesinden sormaya kalkışır. Namık Emirhan'ı öldürmeye kalkan Ferhat, geçmişin intikamını almak ister. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Siyah Beyaz Aşk 12. bölümde Aslı'yı, Namık Emirhan'dan korumaya çalışan Ferhat büyük bir tehlikeye düşmesine neden olur! Aslı'yı kurtaran ise her zamanki gibi Ferhat'tan başkası değildir. Aslı'nın ailelerinin içine girdikten sonra başlarına her türlü belanın geldiğini düşünen Namık Emirhan onu ortadan kaldırmaya karar verir. Fakat bu kez karşısında Ferhat engelini bulur. Aslı ile farklı nedenlerden dolayı evlense de ona aşık olduğunu düşünen Namık Emirhan, Aslı'nın eski defterlerini açar ve geçmişinden bulduğu izi peşine takar.
Dayısı Namık Emirhan'ın, Aslı'yı hedef aldığını öğrenen Ferhat, onun güvende olabilmesi için gitmesini ister. Aslı için her şey giderek çözülmeyecektir. Hayatı büyük bir tehlikeye giren Aslı'nın yardımına yine Ferhat yetişir. Üstelik bu kez aralarında gizli, saklı hiçbir duygu kalmayacaktır!
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün