Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 3. fragmanı heyecan yarattı - Öz babasının katili mi olacak?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına kısa bir ara veren Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümlerinde Yeter ile Namık Emirhan'ın konuşmalarını duyan Aslı, Ferhat'tan yıllarca saklanan büyük yalanı öğrenmişti. Bunu Ferhat'a açıklamak istese de tüm ailesini karşısına almayı göze alamamıştı. 25 Aralık’ta yayınlanan son bölüme ise Aslı ve Ferhat’ın vedalaşma anı damga vurmuştu.

Siyah Beyaz Aşk 8 Ocak tarihli 12. bölümünde Ferhat, hakkındaki tüm gerçekleri öğreniyor; Aslı'dan başka kimsesinin olmadığını anlıyor. Aslı'yı kurtarmaya çalışan Ferhat, acı gerçekle de yüzleşmek zorunda kalır. 12 yaşında küçücük bir çocukken katil olmak zorunda kalan Ferhat, bunun hesabını tüm ailesinden sormaya kalkışır. Namık Emirhan'ı öldürmeye kalkan Ferhat, geçmişin intikamını almak ister. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!





YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Siyah Beyaz Aşk 12. bölümde Aslı'yı, Namık Emirhan'dan korumaya çalışan Ferhat büyük bir tehlikeye düşmesine neden olur! Aslı'yı kurtaran ise her zamanki gibi Ferhat'tan başkası değildir. Aslı'nın ailelerinin içine girdikten sonra başlarına her türlü belanın geldiğini düşünen Namık Emirhan onu ortadan kaldırmaya karar verir. Fakat bu kez karşısında Ferhat engelini bulur. Aslı ile farklı nedenlerden dolayı evlense de ona aşık olduğunu düşünen Namık Emirhan, Aslı'nın eski defterlerini açar ve geçmişinden bulduğu izi peşine takar.

Dayısı Namık Emirhan'ın, Aslı'yı hedef aldığını öğrenen Ferhat, onun güvende olabilmesi için gitmesini ister. Aslı için her şey giderek çözülmeyecektir. Hayatı büyük bir tehlikeye giren Aslı'nın yardımına yine Ferhat yetişir. Üstelik bu kez aralarında gizli, saklı hiçbir duygu kalmayacaktır!