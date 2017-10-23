Siyah Beyaz Aşk oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterleri

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay’ı bir araya getiren Siyah Beyaz Aşk’ta ikiliye Muhammet Uzuner (Namık), Arzu Gamze Kılınç (Yeter), Ece Dizdar (İdil), Deniz Celiloğlu (Yiğit), Cahit Gök (Cüneyt), Uğur Aslan (Cem), Sinem Ünsal (Gülsüm) ve Kadriye Kenter (Handan) eşlik ediyor. Zorlu şartlarda aşka inanmayıp yaşamına devam eden genç bir adamın biranda karşısına çıkan bir kadın sayesinde vereceği sınava odaklanıyor.



Sevmeyi unutmuş, gerektiğinde gözünü karartıp can alabilen Ferhat’la; yüreği sevgi dolu, kendini insanları iyileştirmeye adamış doktor Aslı’nın hikayesini konu alan “Siyah Beyaz Aşk”ta, Kıvanç Kasabalı “Sinan”, Ece Dizdar ise “İdil” karakterine karakterine hayat verecek. Sinan, Aslı’nın erkek arkadaşı olarak karşımıza çıkarken ; İdil, Ferhat’ın babası olan Namık’ın hem sevgilisi hem de siyaset danışmanı.

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCU KADROSU

Ferhat Aslan (İbrahim Çelikkol)

11 yaşındayken babasının gözlerinin önünde öldürülmesiyle bütün hayatı değişir. Tertemiz hayat dolu bir çocuk olan Ferhat dayısı Namık sayesinde kirli işlere

bulaştırılır ve ailesi için kendisini feda eder. Namık’ın sağ kolu ve en güvendiği kişidir. Namık’ın bütün karanlık işlerini yapar. Korkusuz ve yeri geldiğinde acımasızdır. İçindeki sevgiyi sonsuza dek gömdüğüne inanır.

Aslı Çınar (Birce Akalay)

Lise çağında babasını kaybeder. Hayata olan bağlılığı, umudunu hiç kaybetmemesi ve mücadeleci kişiliği onu ayakta tutar. Abisi Cem ile birlikte yaşar. Başarılı ve yardım sever bir genel cerrahtır. Bağımsız ruhludur. Hayat doludur. İnsanların sevgi ve emekle değişebileceklerine, iyileşebileceklerine inancı tamdır.

Namık Emirhan (Muhammet Uzuner)

Annesi ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerine bakabilmek için her işe girip çıkmış en sonunda da kirli işlere bulaşmıştır. Yaşadığı zorluklar Namık’ı hırslı ve acımasız biri haline getirmiştir. Politikaya atılmaya karar verdikten sonra işleri Ferhat’a devredip yardımsever bir iş adamı kimliğine bürünmüştür. Belediye

başkanlığı seçimlerine hazırlanmaktadır. Amacına ulaşmak için her yolun mübah olduğuna inanır.

Yeter Aslan (Arzu Gamze Kılınç)

Beş çocuklu, yoksul bir ailede büyümüştür. Zorla istemediği bir adamla evlendirilir. Yeter mutsuzluğunun hıncını çocuklarından çıkarır. Hırsları yüzünden büyük hatalar yapar, bu da çocuklarının ona karşı cephe almasına neden olur. Özellikle Ferhat’la arasında yıkılmaz bir duvar vardır. Yeter’in en büyük isteği Ferhat’ın sevgisini yeniden kazanabilmektir.

İdil Yaman (Ece Dizdar)

İzmir’de doğmuştur. Zeki ve başarılı olan İdil, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle çalışarak eğitim hayatını sürdürmüştür. Uluslararası ilişkiler ve Siyaset

bilimi okumuştur. İşinde çok başarılıdır. Namık’ın siyaset danışmanıdır.