'Siyah-Beyaz Aşk' karakterleri

Ferhat Aslan (İbrahim Çelikkol)
11 yaşındayken babasının gözlerinin önünde öldürülmesiyle bütün hayatı değişir. Tertemiz hayat dolu bir çocuk olan Ferhat dayısı Namık sayesinde kirli işlere
bulaştırılır ve ailesi için kendisini feda eder. Namık’ın sağ kolu ve en güvendiği kişidir. Namık’ın bütün karanlık işlerini yapar. Korkusuz ve yeri geldiğinde acımasızdır. İçindeki sevgiyi sonsuza dek gömdüğüne inanır.
Aslı Çınar (Birce Akalay)
Lise çağında babasını kaybeder. Hayata olan bağlılığı, umudunu hiç kaybetmemesi ve mücadeleci kişiliği onu ayakta tutar. Abisi Cem ile birlikte yaşar. Başarılı ve yardım sever bir genel cerrahtır. Bağımsız ruhludur. Hayat doludur. İnsanların sevgi ve emekle değişebileceklerine, iyileşebileceklerine inancı tamdır.
Namık Emirhan (Muhammet Uzuner)
Annesi ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerine bakabilmek için her işe girip çıkmış en sonunda da kirli işlere bulaşmıştır. Yaşadığı zorluklar Namık’ı hırslı ve acımasız biri haline getirmiştir. Politikaya atılmaya karar verdikten sonra işleri Ferhat’a devredip yardımsever bir iş adamı kimliğine bürünmüştür. Belediye
başkanlığı seçimlerine hazırlanmaktadır. Amacına ulaşmak için her yolun mübah olduğuna inanır.
Yeter Aslan (Arzu Gamze Kılınç)
Beş çocuklu, yoksul bir ailede büyümüştür. Zorla istemediği bir adamla evlendirilir. Yeter mutsuzluğunun hıncını çocuklarından çıkarır. Hırsları yüzünden büyük hatalar yapar, bu da çocuklarının ona karşı cephe almasına neden olur. Özellikle Ferhat’la arasında yıkılmaz bir duvar vardır. Yeter’in en büyük isteği Ferhat’ın sevgisini yeniden kazanabilmektir.
İdil Yaman (Ece Dizdar)
İzmir’de doğmuştur. Zeki ve başarılı olan İdil, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle çalışarak eğitim hayatını sürdürmüştür. Uluslararası ilişkiler ve Siyaset
bilimi okumuştur. İşinde çok başarılıdır. Namık’ın siyaset danışmanıdır.
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