Siyah Beyaz Aşk 5. yeni bölüm 2. fragmanında Aslı büyük sırra ortak oluyor

Kanal D ekranlarının kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaşan yeni sezon dizisi Siyah Beyaz Aşk’tan yeni görüntüler geldi. Yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanan Siyah Beyaz Aşk 5. bölüm 2. fragmanı yepyeni sürprizlerin sinyalini verdi. Aslı – Ferhat yakınlaşmasının etkisinin süreceği yeni bölümde Aslı, yaşadığı yakınlaşmanın şokunu atlatamadan, istemeden de olsa Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kalıyor. Peki Aslı, Ferhat'a yakalanmadan planlarını gerçekleştirebilecek mi? Ferhat, Aslı'nın katili mi olacak? Yiğit ile tanışan Aslı, zorla evlendirildiğini söyleyecek mi? İşte tüm bu soru işaretleri ve daha fazlasını içerisinde barından Siyah Beyaz Aşk 5. bölüm fragmanları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı, Ferhat'ın kendisini öpmesiyle beklemediği bir darbe daha alır ve onun başka bir yüzüyle daha tanışmış olduğunu düşünür. Oysa Ferhat, yıllardır içine hapsettiği duyguları Aslı'nın yanında bir anlığına da olsa kontrol edemediğini fark eder ve bu durum onu oldukça sarsar. Aslı daha Ferhat'la yaşadığı yakınlaşmanın şokunu atlatamadan, istemeden de olsa Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kalır. Yeter ise bu soruna kökten bir çözüm bulmak için kolları sıvar.

Cem ise artık gizlice ailenin içine girmenin yollarını aramaktadır ve bilmeden Aslı'yı da bu işe alet edecektir. Ferhat ise bir yandan kardeşi Yiğit'i Namık'tan korumak için elinden geleni yaparken bir yandan da Aslı'nın kendisinden gizli bir şeyler çevirdiğinden şüphelenir ve onu iyice göz hapsine alır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı, Ferhat’ı bıçakladığı anda kendi içindeki siyahla tanışır ve büyük bir sarsıntı yaşar. Asla yapmam dediği şeyi yapmış ve bir insana zarar vermiştir. Aslı başına geleceklerden endişelenirken, Ferhat onu ailesinin yaşadığı malikaneye götürür. Aslı onları tanıdıkça, bu ailenin sırları içinde yaşamak zorunda bırakılmanın, kendisi için aslında nasıl büyük bir ceza olduğunu daha iyi anlayacaktır.

Cem ve Yiğit, Namık ve Ferhat’ın kirli dünyasını açığa çıkarmak için her yolu denemeye devam ederler. Handan ise Yeter’le zorunlu bir ittifak kurmak durumunda kalacaktır.Esra’nın durumu ciddileşir, bir an önce ameliyat edilmesi gerekmektedir. Aslı, Ferhat’a kendisine izin vermesi için yalvarır. Tam ümidini kestiği anda Ferhat ameliyata girmesini sağlar. Ancak ameliyattan sonra Aslı’yı bir sürpriz beklemektedir. Aslı öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşar ve yeniden Ferhat’la karşı karşıya gelir.