Siyah Beyaz Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı… İşte yeni bölümde yaşanacaklar!

Siyah Beyaz Aşk dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Entrika dozu yüksek sahneleriyle dizi takipçilerini ekrana kilitleyen Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünde Ferhat'ı bıçaklayan Aslı büyük bir sarsıntı yaşıyor. Ferhat, onun içerisindeki karanlık tarafı sorguluyor. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 4. bölümünden ilk görüntüler!

Aslı tarafından bıçaklanan Ferhat, onun da kötü tarafa geçtiğini savunuyor; ikili arasında yeni bir hesaplaşma başlıyor! mFerhat'tan gördüğü şiddet üzerine onu bıçaklayan Aslı'yı büyük bir yüzleşme bekler. Ferhat, Aslı'nın artık kendisini daha iyi anlayabileceğini savunur. Aslı ise bilerek öldürmediğini ve istese bunu yapabileceğini savunur. Ferhat, Aslı'nın da artık karanlığa adım attığını ve her şeyin daha farklı olacağını düşünür.

Öte yandan Aslı ile Ferhat, bir arada vakit geçirdikçe ikilinin gizli duyguları da ortaya çıkmaya başlar. Aslı, Ferhat'ın geçmişini sorgulamaya başlarken, Ferhat'tan hiç beklemediği bir hamle gelir. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 6 Kasım Pazartesi 20.00'de!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı, Ferhat’ı bıçakladığı anda kendi içindeki siyahla tanışır ve büyük bir sarsıntı yaşar. Asla yapmam dediği şeyi yapmış ve bir insana zarar vermiştir. Aslı başına geleceklerden endişelenirken, Ferhat onu ailesinin yaşadığı malikaneye götürür. Aslı onları tanıdıkça, bu ailenin sırları içinde yaşamak zorunda bırakılmanın, kendisi için aslında nasıl büyük bir ceza olduğunu daha iyi anlayacaktır. Cem ve Yiğit, Namık ve Ferhat’ın kirli dünyasını açığa çıkarmak için her yolu denemeye devam ederler. Handan ise Yeter’le zorunlu bir ittifak kurmak durumunda kalacaktır. Esra’nın durumu ciddileşir, bir an önce ameliyat edilmesi gerekmektedir. Aslı, Ferhat’a kendisine izin vermesi için yalvarır. Tam ümidini kestiği anda Ferhat ameliyata girmesini sağlar. Ancak ameliyattan sonra Aslı’yı bir sürpriz beklemektedir. Aslı öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşar ve yeniden Ferhat’la karşı karşıya gelir.