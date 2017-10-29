Siyah Beyaz Aşk 3. bölüm fragmanında Aslı gerçekleri saklıyor

Siyah Beyaz Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ferhat, kardeşi Yiğit ile yüzleşiyor. Yiğit, Aslı'yı Ferhat'ın elinden kurtarabilecek mi? İşte, Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Cem ve Yiğit’in nikâhı basmasıyla ağabeyinin hayatı ve istemediği bir evlilik arasında kalan Aslı, Ferhat’la yaptığı anlaşmayı bozamaz ve Cem’in bütün ısrarına rağmen ona gerçeği söyleyemez. Üstelik Ferhat’la aynı evin içinde yaşamaya ve hem o hem de ailesi tarafından hiç istemediği bir evcilik oyunu oynamaya zorlanır.

Yiğit’le karşılaşmaları başta Yeter ve Namık olmak üzere ailedeki herkesi etkiler. Yeter, çok özlediği oğluna yaklaşmak ister ancak Namık buna kesinlikle karşıdır. Cüneyt ise kendisinden habersiz bilgisayarın peşine düşen Ferhat’la karşı karşıya kalacak ve hayatıyla ilgili zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Ferhat Aslı’dan, başta Sinan olmak üzere geçmişindeki her şeyden uzak durmasını ister. Aslı ise elinden geldiğince ona direnmeye çalışırken, Ferhat sayesinde bugüne kadar hiç tanışmamış olduğu kendi karanlığıyla tanışacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Aslı'nın asıl amacı zaman kazanıp onun elinden kurtulmaktır. Ancak Ferhat, Aslı’yı can evinden vurarak abisi Cem’in hayatıyla tehdit eder. Üstelik zaman daralıyordur ve Yeter’in de fazla heveslenmesiyle, Aslı zorla yapacağı bu evliliğe doğru hızla ilerlemektedir. Aslı, Ferhat’ı ve ailesini atlatmayı başarıp, yaşadığı bu tutsaklıktan kurtulabilecek midir?

Kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Cem, dayısı Namık’ın kirli işlerini açığa çıkarmaya çalışan savcı Yiğit’le birlik olup Aslı’yı aramak için kolları sıvar. Ancak farkında bile olmadıkları bazı engellerle karşılaşmak zorunda kalırlar. Her şeye rağmen kardeşinin izini bulan Cem, onu bulup Ferhat’ın elinden alabilecek midir?

Yeter, Gülsüm’ün karnındaki bebek yüzünden onu iyice sıkıştırmaktadır. Gülsüm, bir an önce bu durumdan kurtulmak için Cüneyt’ten bir şeyler yapmasını ister. Cüneyt ise bilgisayarın peşine düşer ancak bir türlü işler istediği gibi gitmez ve üstelik Ferhat’a yalan söylemek zorunda kalır.