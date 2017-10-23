Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı… Yeni bölümde neler olacak?

Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı… Yeni bölümde neler olacak?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk bölümde zor anlar yaşayan Aslı, Siyah Beyaz Aşk 2. bölümünde Ferhat’ın yaptığı evlilik teklifini hayatta kalmak için kabul etmiş gibi davranıyor. Ferhat'ın, koyduğu şart, herkesin hayatını derinden etkiliyor! İşte Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm fragmanları ve yeni bölümden ilk ipuçları!

Hürriyet Haber
23.10.2017 - 10:43 | Son Güncelleme :

Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm fragmanlarıyla çarpıcı gelişmeleri gözler önüne serdi. Kanal D ekranlarının iddialı yeni sezon dizilerinden Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölümünde Aslı, zorla götürüldüğü çiftlikte, Namık Emirhan'ın gerçek yüzüyle tanışır. Bildiklerini anlatmasından korkan Namık, Ferhat'a öldürmesini emreder. Ferhat ile Aslı'nın karşı karşıya gelmesi, gizli gerçekleri ortaya çıkarır. Aslı, komiser Cem Çınar'ın ağabeyi olduğunu söyler. Bu bilgi karşısında Ferhat, Aslı'yı öldürmekten vazgeçer. Aslı'ya sunduğu evlilik şartı ise herkes için büyük bir sürpriz olur. Aslı, Ferhat'ın ailesinin yaşadığı eve getirilir ve nikah için son hazırlıklar yapılır. Yaşadıklarına inanamayan Aslı, evden kaçmaya çalışsa da hayatı için sunulan tek şart onu zor bir seçime iter. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 23 Ekim 20.00'de Kanal D'de!

 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı'nın asıl amacı zaman kazanıp onun elinden kurtulmaktır. Ancak Ferhat, Aslı’yı can evinden vurarak abisi Cem’in hayatıyla tehdit eder. Üstelik zaman daralıyordur ve Yeter’in de fazla heveslenmesiyle, Aslı zorla yapacağı bu evliliğe doğru hızla ilerlemektedir. Yeter, Gülsüm’ün karnındaki bebek yüzünden onu iyice sıkıştırmaktadır. Gülsüm, bir an önce bu durumdan kurtulmak için Cüneyt’ten bir şeyler yapmasını ister. Cüneyt ise bilgisayarın peşine düşer ancak bir türlü işler istediği gibi gitmez ve üstelik Ferhat’a yalan söylemek zorunda kalır.


Aslı, Ferhat’ı ve ailesini atlatmayı başarıp, yaşadığı bu tutsaklıktan kurtulabilecek midir? Kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Cem, dayısı Namık’ın kirli işlerini açığa çıkarmaya çalışan savcı Yiğit’le birlik olup Aslı’yı aramak için kolları sıvar. Ancak farkında bile olmadıkları bazı engellerle karşılaşmak zorunda kalırlar. Her şeye rağmen kardeşinin izini bulan Cem, onu bulup Ferhat’ın elinden alabilecek midir?

 

Etiketler: Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm , Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm , dizifragman
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri