Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı… Yeni bölümde neler olacak?

Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm fragmanlarıyla çarpıcı gelişmeleri gözler önüne serdi. Kanal D ekranlarının iddialı yeni sezon dizilerinden Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölümünde Aslı, zorla götürüldüğü çiftlikte, Namık Emirhan'ın gerçek yüzüyle tanışır. Bildiklerini anlatmasından korkan Namık, Ferhat'a öldürmesini emreder. Ferhat ile Aslı'nın karşı karşıya gelmesi, gizli gerçekleri ortaya çıkarır. Aslı, komiser Cem Çınar'ın ağabeyi olduğunu söyler. Bu bilgi karşısında Ferhat, Aslı'yı öldürmekten vazgeçer. Aslı'ya sunduğu evlilik şartı ise herkes için büyük bir sürpriz olur. Aslı, Ferhat'ın ailesinin yaşadığı eve getirilir ve nikah için son hazırlıklar yapılır. Yaşadıklarına inanamayan Aslı, evden kaçmaya çalışsa da hayatı için sunulan tek şart onu zor bir seçime iter. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 23 Ekim 20.00'de Kanal D'de!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı'nın asıl amacı zaman kazanıp onun elinden kurtulmaktır. Ancak Ferhat, Aslı’yı can evinden vurarak abisi Cem’in hayatıyla tehdit eder. Üstelik zaman daralıyordur ve Yeter’in de fazla heveslenmesiyle, Aslı zorla yapacağı bu evliliğe doğru hızla ilerlemektedir. Yeter, Gülsüm’ün karnındaki bebek yüzünden onu iyice sıkıştırmaktadır. Gülsüm, bir an önce bu durumdan kurtulmak için Cüneyt’ten bir şeyler yapmasını ister. Cüneyt ise bilgisayarın peşine düşer ancak bir türlü işler istediği gibi gitmez ve üstelik Ferhat’a yalan söylemek zorunda kalır.



Aslı, Ferhat’ı ve ailesini atlatmayı başarıp, yaşadığı bu tutsaklıktan kurtulabilecek midir? Kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Cem, dayısı Namık’ın kirli işlerini açığa çıkarmaya çalışan savcı Yiğit’le birlik olup Aslı’yı aramak için kolları sıvar. Ancak farkında bile olmadıkları bazı engellerle karşılaşmak zorunda kalırlar. Her şeye rağmen kardeşinin izini bulan Cem, onu bulup Ferhat’ın elinden alabilecek midir?