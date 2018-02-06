Siyah Beyaz Aşk 17. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Aslı ve Ferhat’ın tutku dolu aşkını ekrana taşıyan Siyah Beyaz Aşk’ın 5 Şubat tarihli bölümünde Ferhat’ın boşanma kararının yankısı sürdü. Finale doğru ikilinin yeniden yakınlaşması, ikilinin krizi atlattığını düşündürse de Aslı son sahnede ters köşe yaptı. Peki yeni bölümde neler olacak? Ferhat, Aslı’nın kalbini kazanmayı başaracak mı? Tüm bu soru işaretleri 12 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak olan Siyah Beyaz Aşk 17. bölümünde yanıt bulacak.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Aslı’nın ağabeyi Cem’in isteğine karşı çaresiz kalan Ferhat, Aslı’dan boşanma kararı alır. Bu haberi Ayhan Dağıstan’dan alan Aslı, ne yapacağını bilemez. Ferhat’a karşı koyamadığını fark eden Aslı, büyük bir üzüntü duyar. Azad Dağıstan, Ferhat’ın aklı ve kalbi arasında kaldığını düşünür. Ferhat ile birlikte yol almaya başlayan Azad, Ferhat’ın doğru kararı vermesi için yardımcı olur.



Öte yandan Abidin, Gülsüm’e olan hisleri ve Necdet bebeği koruma isteğiyle yeni bir karar alır. Gülsüm ile evlenmek istediğini dile getiren Abidin, ilk olarak Gülsüm’ü ikna etmeyi başarır. Ferhat’ın da onayını almak isteyen Abidin için bu hiç kolay olmayacaktır. Bu haber tüm ailenin gündemine de bomba gibi düşer. Abidin, tüm ailenin onayını almak için büyük çaba sarf etmek zorundadır.



Cüneyt ise Namık Emirhan’ın gözüne girebilmek için tüm emirlerini yerine getirmeye hazırdır. Azad Dağıstan’ın peşine düşen Cüneyt, attığı her adımı öğrenmeye çalışır. Yaptığı hataları bir kez daha tekrarlamak istemeyen Cüneyt, her zamankinden daha dikkatli hareket edecektir.