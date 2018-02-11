Siyah Beyaz Aşk 17. bölüm fragmanı yayında – Yeni bölümde neler olacak?

Eğlenceli görüntülerin olduğu Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanıyla birlikte heyecan dozu arttı. Aslı ile Ferhat, aşk tazeliyor; ikili arasındaki romantik dakikalar zirve yapıyor! Peki Ferhat boşanma kararından vazgeçecek mi? İkili her şeye, herkese rağmen yeniden bir araya gelecek mi? Gülsüm ile Abidin’in evliliklerinin önüne bir engel çıkacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünün kısa bir özeti!

Ferhat'ın kendisinden boşanmak istemesini kabullenemeyen Aslı, onu terk etme kararı alır. Ferhat, onu bu kararından vazgeçirmeye çalışır. Ferhat, Aslı'ya olan aşkına engel olmayacaktır ve aşkı uğruna savaşmayı göze alır. Aslı'nın kalbini yeniden kazanmayı başaran Ferhat, yaşayamadıkları anların tadını çıkarmaya başlar. Gülsüm ise Abidin ile evlilik hazırlıklarına başlar. Ailenin onayını almak isteyen Gülsüm ile Abidin'e en büyük destek beklemedikleri birinden gelecektir.

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 12 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!