Siyah Beyaz Aşk 16. bölüm fragmanında Ferhat boşanma kararını değerlendiriyor

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ferhat boşanma kararını yeniden değerlendiriyor; Aslı ilk defa bu kadar açık konuşuyor. İşte, Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı.

Kamil'in annesinin Gülsüm olduğu ortaya çıktıktan sonra Abidin'den sürpriz bir karar gelir. Ferhat ile yüzleşen Abidin, Gülsüm ile evlenmek istediğini dile getirir. Ailenin gündemine bomba gibi düşen bu haber, herkesin büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep olur. Abidin'in aşkına sahip çıkması, Aslı'yı da harekete geçirir.

Aslı, Ferhat'ın kaçmasından ve duygularını kalbine gömmesinden rahatsızdır. Ferhat'ın aldığı boşanma kararıyla büyük bir üzüntü duyan Aslı, ilk kez duygularını dile getirir. Aslı'nın sözleri karşısında zor anlar yaşayan Ferhat, beklenmedik bir harekette bulunur.