Siyah Beyaz Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Siyah Beyaz Aşk yepyeni bölümleriyle izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Sırlarla örülü senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Siyah Beyaz Aşk en son 29 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıktı. Namık Emirhan ile İdil’in düğününde patlayan silahın damga vurduğu son bölümde asıl sürpriz ise Gülsüm cephesinde yaşandı. Gülsüm’ün sırrının ortaya çıkması aileyi ikiye bölerken; Ferhat- Aslı ilişkisi bir kez daha sarsıldı. Yaşanılanlar ardından adeta kendisini kaybeden Ferhat, boşanma kararı aldı. Bu kararı bir telefonla öğrenen Aslı ise yıkıldı.
Yeni bölüm fragmanı yayınlar yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yeter, Namık’ı vurduğunu Aslı’ya itiraf eder. İkisinin arasındaki bu tehlikeli sır, İdil’in Ferhat’a gerçekleri söylemesiyle son bulur. Yeter, Ferhat’ın sorgulayan bakışları karşısında, Namık’ı neden vurduğunu açıklayabilecek mi?
Necdet bebeğin, Gülsüm’ün olduğu ortaya çıkınca Gülsüm kendini öldürmeye kalkar. Gülsüm’ü son anda kurtaran Abidin, onu Ferhat’ın gazabından koruyabilecek mi? Ferhat her geçen gün karanlığının, sevgisizliğinin daha çok farkına varırken Aslı, Ferhat’ı bırakmamaya kararlı. Ferhat, Aslı’yı kendisinden uzak tutamazken Aslı, Ferhat’ın onu korumak için seçtiği yolu duyunca ne yapacak?
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