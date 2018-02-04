Siyah Beyaz Aşk 16. bölüm 2. fragmanında Ferhat'tan beklenmedik hareket

Kanal D ekranlarının iddialı yeni sezon dizilerinden Siyah Beyaz Aşk dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Son yayınlanan bölümüyle kafalarda soru işareti bırakan Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Ferhat-Aslı evliliğinin nereye varacağı. 29 Ocak tarihli son bölümde Aslı'ya daha fazla zarar vermek istemeyen Ferhat, boşanmaya karar vermişti. İşte ikilinin ilişkisine dair ipuçları veren Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanları!





Kamil'in annesinin Gülsüm olduğu ortaya çıktıktan sonra Abidin'den sürpriz bir karar gelir. Ferhat ile yüzleşen Abidin, Gülsüm ile evlenmek istediğini dile getirir. Ailenin gündemine bomba gibi düşen bu haber, herkesin büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep olur. Abidin'in aşkına sahip çıkması, Aslı'yı da harekete geçirir.





Aslı, Ferhat'ın kaçmasından ve duygularını kalbine gömmesinden rahatsızdır. Ferhat'ın aldığı boşanma kararıyla büyük bir üzüntü duyan Aslı, ilk kez duygularını dile getirir. Aslı'nın sözleri karşısında zor anlar yaşayan Ferhat, beklenmedik bir harekette bulunur.



Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 5 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!