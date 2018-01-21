Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm fragmanında Ferhat yılmıyor!

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm fragmanında olaylar giderek farklı bir hal almaya devam ediyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından ekrana gelen yeni bölüm fragmanına Ferhat ve Aslı arasındaki diyaloglar damga vurdu. İşte, Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?



İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?







SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferhat’ı kurtarmak için çırpınan Aslı, esas düşmanın yanı başındaki Ebru olduğunu öğrenir. Ebru’nun Şahin’in kızı olduğunu anlayan Aslı için yolun sonu mu?

Ferhat, Ebru’nun kim olduğunu çözdü ama hapiste… Aslı’yı, Ebru’nun elinden kim kurtaracak? Ferhat, Yiğit’i kurtarmak için uğraşırken, içerde yeni edindiği dostu Azad ise ona sürpriz bir son hazırlıyor.