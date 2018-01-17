Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm fragmanında Ferhat karanlık dünyaya adımını atıyor

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aslı ile Ferhat'ın karşısına çıkan zorluklar, birbirlerine olan inançlarını yıkacak mı? İşte, Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı.

Ferhat, karanlık dünyasından Aslı'yı uzak tutmak ister. Aslı ise zorluklarıdan kaçan birisi olmadığı için Ferhat'ın yanında yer almaya devam edecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ferhat’ı kurtarmak için çırpınan Aslı, esas düşmanın yanı başındaki Ebru olduğunu öğrenir. Ebru’nun Şahin’in kızı olduğunu anlayan Aslı için yolun sonu mu?

Ferhat, Ebru’nun kim olduğunu çözdü ama hapiste… Aslı’yı, Ebru’nun elinden kim kurtaracak? Ferhat, Yiğit’i kurtarmak için uğraşırken, içerde yeni edindiği dostu Azad ise ona sürpriz bir son hazırlıyor.